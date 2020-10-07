美股重挫！川普喊停第二輪紓困「勝選後再說」　三大指數下跌

▲川普再次喊停第二輪紓困法案的談判，將早該援助美國人民的激勵措施重新收回口袋，直至選舉後再談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普美東時間5日傍晚出院返抵白宮，隔日隨即表示將暫緩與民主黨的新一輪激勵措施協商，直到選舉結束再談。對川普出院與否表現比預期中淡定的美股，聞訊後三大指數全數跌收，跌幅均在1.34％以上。

道瓊工業指數開盤小漲，盤中來到高點後立刻下挫，終場下跌375.88點，或1.34％，收在27,772.76點；那斯達克指數下跌177.88點，或1.57％，收在11,154.60點；標普500指數終場則是下跌47.66點，或1.4％，以3,360.97點作收。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）就經濟前景發表談話前夕，美股周二（6日）表現戰戰兢兢，三大指數早盤漲幅均小，道瓊盤中轉跌後立刻回穩，標普和那指則是一路漲跌至盤中。

鮑爾此前多次重申美國經濟復甦，政府對疫情的掌控是主要因素，紓困措施提供的援助則相當重要；然而隨著川普在推特連發的貼文推出，三大指數迅速轉跌。

川普稱民主黨眾院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）沒有誠意談第二輪紓困方案，甚至提出的2.4兆美元方案中，包括資助管理不善、犯罪率高的民主黨主政的州分，「這些錢和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一點關係也沒有。」他更聲稱自己與共和黨人提出的1.6兆美元紓困方案已「非常大方」，因此宣布拒絕與民主黨談判，直到選舉後再說。

川普表示等到自己勝選連任後，白宮將立刻通過一項主要的激勵法案，屆時勤奮的美國人和中小企業將是政府援助重點。