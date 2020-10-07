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蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

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▲蘋果發表會即將到來。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果發表會即將到來。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／外電報導

蘋果宣佈2020秋季10月 iPhone 12發表會時間，將於美國時間 10月13日上午10點（台灣時間為10月14日凌晨1點）線上形式舉行，主題為 Hi, Speed 。

前往蘋果官網 ，可以看到十月 Hi, Speed 活動的日期時間，以及將其添加到日曆等選項，但是如果是在iPhone和iPad上瀏覽，只要點擊October的圖像，就能打開隱藏的AR彩蛋。

從有趣的AR中可以看到，有如復活節彩蛋的交互動畫，該動畫爆炸出漂浮的金色、橙色、藍色圓圈，逐漸變為中心為橙色的「10.13」日期及許多漂浮球體。

在邀情函上面雖然沒有明確顯示會有哪些新品，不過根據先前外媒報導，這次發表會肯定不會錯過四款全新 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max ，iPhone12系列將延續前一代的全螢幕設計，外型採用與iPhone 4相似的「致敬」扁平邊框。

據悉，iPhone 12雙鏡頭機種尺寸將會是5.4吋，iPhone 12 Plus則會是6.1吋，專業版三鏡頭的iPhone 12 Pro為6.1吋，iPhone 12 Pro Max則會是6.7吋。

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