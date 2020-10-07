以前是標配！火鍋店現在很少「附雞蛋」　過來人解答關鍵原因

▲又到了吃火鍋的季節，有網友發問火鍋店是否附雞蛋引發話題。（圖／記者黃士原攝）



記者林彥臣／綜合報導

天氣越來越涼爽，開始進入了屬於火鍋的季節，就有網友在PTT發文表示，自己是愛鍋成痴的火鍋控，但是小時候吃火鍋雞蛋都是標配，現在很少看到有附雞蛋的火鍋店了。結果釣出一位可能是火鍋業者的網友，解答沒附雞蛋的原因。

原PO發文表示，她一周一定吃一次火鍋，總覺得火鍋好健康吃好多青菜，都是原形食物，但是發現最近的火鍋店套餐都沒有雞蛋了，她記得小時候雞蛋是火鍋標配，現在幾乎都要加點，想知道是什麼原因現在都不附蛋了。

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網友在推文中回應表示，「哪一家？200元以上附還好吧 現在食物價格區間真的變大了」、「現在蛋很貴呢，自從上次沒雞漲價後就沒跌回去過了」、「蛋成本比較高，火鍋料便宜多了」、「沙門氏菌啊」、「應該是怕有沙門氏菌，麻煩」、「扣死蕩（cost down）啦，等到沒東西扣了就開始漲價」。

▲雞蛋的成本跟保鮮問題，可能都是火鍋店不再附蛋的原因。（圖／取自免費圖庫pixabay）



有一位可能是火鍋業者的鄉民發文回應，他以前也會在上餐具時，一人附一顆蛋，一顆十元，多數人都會打蛋拌沙茶醬，後來沒有附的原因是，有些人不吃蛋就退回來，可是蛋經常從冰箱拿進拿出，很容易出問題。

有一次，遇到一桌想吃水煮蛋的客人，直接把蛋打下火鍋，結果發現這顆蛋臭了，他想說重新開一鍋，但是客人不要，於是只好這鍋免費，這次之後，他再也不會隨桌附蛋，客人需要的話再上，出冰箱上桌就不給退，免得又被一顆臭蛋害死一鍋，其他店大概也因為如此吧。



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