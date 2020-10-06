　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恢復兩年「徵兵制」！沒當滿的回去補…網答案一面倒：當渡假

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 國軍（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▲ 國軍。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者施怡妏／綜合報導

近日共機頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張，台灣兵役現況也受到關注，從2018年開始改為全募兵制，只需要服四個月的軍事訓練役，但許多鄉民認為，應該恢復兩年徵兵制，因此有網友提出，如果要恢復兩年役期，以前沒有當滿兩年的人都要回去補滿，「這樣鍵盤徵兵宅會不會嚇得屁滾尿流？」

原PO在PTT板上發文，最近看到很多人當四個月以及一年兵的人都在吵役期的長短，應該改為以往的兩年兵，「如果現在恢復兩年兵，但以前沒當滿的都要回去補，不管你現在幾歲、有沒有工作、有沒有癌症父母要顧，一樣強制徵召，比照準戰爭，這樣八卦板的鍵盤徵兵宅會不會又嚇得屁滾尿流啊？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國防部拍影片展現國軍作戰能力。（圖／翻攝國防部影片）

▲原PO提出，兵制若改為兩年，沒當滿的人要補滿。（圖／翻攝國防部影片）

對此，許多鄉民都表示「當然可以」，「來啊，藝人和政客一個都別跑」、「不分身分通通有就OK」、「沒差，多蹲一年放鬆一下也好」、「兵營也沒那麼多床位」、「瞬間充滿學長，現役老人瞬間變菜蟲」、「你這樣各軍醫院尤其三總會很忙」、「也好啦當作去渡個長假」。

也有不少人提到「工作」問題，「你有想過補役期可能某些公司只剩下女人嗎」、「沒問題啊，不過補役期期間，工作職務如何兼顧要有個配套」、「台積跟金融業瞬間沒人，加上後面的年輕人也要當兩年兵，這個過度期損失的太多」、「一堆家庭會有不同程度的薪水損失，政府有的賠不起」、「要補還真的沒差欸，記得遣散費或留職停薪要落實就好」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／台中死亡車禍！　18歲女騎士當場遭輾斃
iPhone電池新優惠5折！　只要990元
新台幣收盤驚見28字頭！　攻破楊金龍防線
心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」護愛！　黑粉跪：被感動到
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親戚嫁女「限定2人到場」…狂嫌桌錢貴　她氣炸：原來可穩賺不賠

帳篷用品店佈置舒適　2男仰躺滑手機...網笑：環島不用露宿街頭

學校宿舍「流通貨幣」傳說！　這款好用度直逼美金：半夜還會升值

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥狼狽淋雨：早知當員工餐

買專櫃粉底被擋在門口！香港妹「1句話」店員變臉　網秒懂：不意外

台女在菲染疫康復又確診　莊人祥揭抗體檢驗結果：是較久以前感染

快訊／路樹傾倒！台鐵「水里=車埕列車」延誤　下午5點回復

清心福全「千萬發票得主」找到了！買4杯鮮奶茶196元中大獎

對海鮮過敏！男友媽拿整盤蝦逼她吃　全身發癢秒被酸：身體很差

叫外送「薯條剩3根」！店家喊冤仍致歉　她隔月點餐爆感動：還記得

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

親戚嫁女「限定2人到場」…狂嫌桌錢貴　她氣炸：原來可穩賺不賠

帳篷用品店佈置舒適　2男仰躺滑手機...網笑：環島不用露宿街頭

學校宿舍「流通貨幣」傳說！　這款好用度直逼美金：半夜還會升值

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥狼狽淋雨：早知當員工餐

買專櫃粉底被擋在門口！香港妹「1句話」店員變臉　網秒懂：不意外

台女在菲染疫康復又確診　莊人祥揭抗體檢驗結果：是較久以前感染

快訊／路樹傾倒！台鐵「水里=車埕列車」延誤　下午5點回復

清心福全「千萬發票得主」找到了！買4杯鮮奶茶196元中大獎

對海鮮過敏！男友媽拿整盤蝦逼她吃　全身發癢秒被酸：身體很差

叫外送「薯條剩3根」！店家喊冤仍致歉　她隔月點餐爆感動：還記得

徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

寶媽3度罹癌單獨開刀住院　曾志偉「親自陪伴整晚」1舉動暖哭

賽車版HONDA「小檔車」曝光　搭載全新引擎改款在即

中職／獅悍爭霸　潘武雄相隔1個月上一軍、高孝儀也上來

鄧鴻源／是該考慮徵兵制的時候了

殯葬業少東遭行刑式爆頭！妻心碎目睹　竟是「祖母喪禮」惹殺機

24歲正妹逛街遭4男綁架！　1個月後...與6人陳屍在秘密亂葬崗

親戚嫁女「限定2人到場」…狂嫌桌錢貴　她氣炸：原來可穩賺不賠

NASA衛星照曝…加州野火太空看得到！　破紀錄燒毀近半個台灣

強化運動選手退役後生活照顧　體育署擴大輔導就業對象

郭雪芙頒獎尷尬20秒才念！　 爆「不會念英文」真相曝光

生活熱門新聞

發票中獎！店員「狂催簽名」500元獎金飛了

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

重考台大電機　學霸想當公務員！他驚：合理嗎

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」

停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」　網教一招反制

雨彈灌一周！昌鴻迴轉漫步路徑成謎

彩妝師公開羞辱女顧客！當眾嗆：妳滾蛋

桃園超商Google評價五星！兩原因曝

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

神人台灣縱走攻略！20時45分「切西瓜」

「鞍形場」成關鍵！昌鴻估成中颱將迴轉　最高機率路線曝

台中12名印尼籍學生發燒、腹瀉疑染疫　快篩結果出爐

更多熱門

相關新聞

室內坪數「含不含陽台？」　最佳問法曝光

室內坪數「含不含陽台？」　最佳問法曝光

買房是一門大學問，光是看個物件可能就要做很多功課，而且光是關注房市，就有很多知識可以學。就有網友在PTT的home-sale板上發文請益「一般講的室內到底含不含陽台？」說房仲給他的資料是「主建+陽台=室內」，但若是以網友討論的坪數來看，感覺陽台不算在室內坪數中，直呼他覺得陽台應該算室外。

他年薪500萬卻穿平價衣　網：才是真有錢

他年薪500萬卻穿平價衣　網：才是真有錢

經濟被LINE牽制？　網：少了「它」才有差

經濟被LINE牽制？　網：少了「它」才有差

手搖店新霸主！眾人激推「這家」

手搖店新霸主！眾人激推「這家」

計程車有「什麼服務加分」吸熱議

計程車有「什麼服務加分」吸熱議

關鍵字：

徵兵制當兵PTT

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面