恢復兩年「徵兵制」！沒當滿的回去補…網答案一面倒：當渡假

▲ 國軍。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者施怡妏／綜合報導

近日共機頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張，台灣兵役現況也受到關注，從2018年開始改為全募兵制，只需要服四個月的軍事訓練役，但許多鄉民認為，應該恢復兩年徵兵制，因此有網友提出，如果要恢復兩年役期，以前沒有當滿兩年的人都要回去補滿，「這樣鍵盤徵兵宅會不會嚇得屁滾尿流？」

原PO在PTT板上發文，最近看到很多人當四個月以及一年兵的人都在吵役期的長短，應該改為以往的兩年兵，「如果現在恢復兩年兵，但以前沒當滿的都要回去補，不管你現在幾歲、有沒有工作、有沒有癌症父母要顧，一樣強制徵召，比照準戰爭，這樣八卦板的鍵盤徵兵宅會不會又嚇得屁滾尿流啊？」

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▲原PO提出，兵制若改為兩年，沒當滿的人要補滿。（圖／翻攝國防部影片）

對此，許多鄉民都表示「當然可以」，「來啊，藝人和政客一個都別跑」、「不分身分通通有就OK」、「沒差，多蹲一年放鬆一下也好」、「兵營也沒那麼多床位」、「瞬間充滿學長，現役老人瞬間變菜蟲」、「你這樣各軍醫院尤其三總會很忙」、「也好啦當作去渡個長假」。

也有不少人提到「工作」問題，「你有想過補役期可能某些公司只剩下女人嗎」、「沒問題啊，不過補役期期間，工作職務如何兼顧要有個配套」、「台積跟金融業瞬間沒人，加上後面的年輕人也要當兩年兵，這個過度期損失的太多」、「一堆家庭會有不同程度的薪水損失，政府有的賠不起」、「要補還真的沒差欸，記得遣散費或留職停薪要落實就好」。