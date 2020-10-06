台日漢字差很大！　網一查「金玉滿堂」臉紅了：日本人嚇死

▲日文中的漢字和中文是完全不一樣的意思。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

日文中有許多漢字，但是念法和意思和中文完全不一樣，常常因此鬧笑話，有網友因此提出，台灣的日本老師應該要針對這些詞彙，特別跟學生們解釋，避免台日交流鬧笑話。許多網友也提出有趣的詞彙，其中許多人提到「金玉」一詞，原來在日文有不一樣的意思。

原PO在PTT板上發文，日文雖然有很多漢字組成的字，除了念法不一樣之外，連意思都不一樣，「像留守在中文及日文的意思就完全不一樣」，日文的留守有兩種意思，第一種是負責看家的人，第二種是外出不在。他接著說，「台灣的日文老師應該要針對這部分特別跟學生說明，以免造成台灣人在日本鬧笑話，同時也很好奇，台灣有哪些漢字詞彙看了讓不會中文的日本人覺得好吃驚」。

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▲日文漢字中的「人參」是紅蘿蔔的意思。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，許多網友紛紛留言表示，「日本人看到金玉滿堂會不會嚇死」、「勉強」、「老婆啊，當時不是還造成幾個偶像大崩潰嗎」、「愛人，日文的意思反而是負面的」、「我送日本人人蔘茶當禮物時，有尷尬被問過，這胡蘿蔔茶嗎」、「借與貸，剛好完全相反意思」、「日文的『大家』是房東的意思」、「『蛤?』台日語氣完全不同」。

1.金玉（きんたま）

中文意思：富貴吉祥

日文意思：睪丸的俗稱

2.人參（にんじん）

中文意思：滋補養生的人蔘

日文意思：紅蘿蔔

3.愛人（あいじん）

中文意思：情侶或夫妻間的稱呼

日文意思：出軌對象

4.老婆（ろうば）

中文意思：太太、妻子

日文意思：老太太，年紀大的女性

5.留守（るす）

中文意思：看家、看門

日文意思：外出不在

6.怪我（けが）

中文意思：將過錯推給自己

日文意思：受傷