印度限制中企投資　中國駐印大使：損人而不利己

▲孫衛東與在印華僑華人、中資企業、留學生、媒體代表舉行視訊座談。（圖／翻攝自中國駐印度大使館）

記者鄭思楠／綜合報導

中國與印度的關係自六月雙方軍人在邊界爆發衝突以來變得緊張，此前，印度已限制華為、中興通訊、百度等重要科技公司在該國的投資及應用。中國駐印度大使館大使孫衛東4日重申，印對中國企業和投資採取的相關限制措施，不符合任何一方利益，損人而不利己。

10月4日，大使孫衛東與在印華僑華人、中資企業、留學生、媒體代表舉行視訊座談，共同歡慶國慶和中秋佳節。

近日，中印關係陷入僵局，雖然兩國外長早前在莫斯科同意兩國需要「快速」地結束對峙，印度國內輿論對中國仍然保持強硬態度，堅持新德里政府需要更積極地應對「來自中國的威脅」。對此，孫衛東強調，作為鄰居，中印存在一些分歧是正常的，要把分歧放在雙邊關係的適當位置，不能任由分歧干擾雙邊關係。

他指出，當前形勢下，如何正確把握中印關係的前進方向尤為重要；作為兩個發展中大國，中印面臨的挑戰是戰勝疫情、復甦經濟、改善民生，需要的是合作而不是對抗，是互信而不是猜忌。

孫衛東直言，任何使矛盾擴大化、複雜化的做法無助於解決問題，對話談判才是正道和出路，越是困難的時候，越要把大局穩固好，把互信維護好。

孫衛東還在會上還細數了中國對印度的幫助，從疫情協助到物資供應等。他強調，印度疫情仍在蔓延、確診人數仍在快速上升，中國駐印使館仍會協助防疫，增訂防疫物資以助印度「風雨同舟」。

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