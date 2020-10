印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

▲印度成功試射射程650公里的超音速反潛飛彈。(圖/翻攝自印度國防部長辦公室Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

印度在面對中印衝突僵局之際,積極研發軍備,由印度國防研究及發展組織(DRDO)耗資相當於13億新台幣經費,所自主研發的超音速飛彈輔助發射魚雷系統(SMART),在5日成功試射,這是繼印度引入布拉莫斯(BrahMos)3倍音速反艦飛彈之後,主導印度洋安全的另一項突破。

根據印度軍事媒體IDRW新聞網報導,SMART系統是一種混合式武器,使得射程和速度獲得重大突破,一般重型魚雷最長射程為50公里,藉由一般火箭輔助,射程可以成為射程150公里左右的反潛飛彈,但由於混合動力技術而產生的SMART射程可達650公里。

SMART系統可以艦載或部署在陸地發射車上,就像一般的超音速飛彈一樣起飛,並透過水面艦艇或反潛機的資訊鍊,鎖定目標位置隨時修正飛行途徑,當其目標潛艦進入到適當距離時,系統就會將魚雷射入水中,接著自動朝著將目標潛艦移動。

SMART系統是一種混合式武器系統,推測魚雷的部分和超音速飛彈的部分,都來自現有的武器,由於相關資訊都還處於機密階段,只能推測魚雷的部分,可能是先進輕型魚雷(Advanced Light Weight Torpedo,ALWT),由於ALWT的射程為30公里,所以超音速飛彈的射程至少有600公里。

SMART的彈頭就像是可拆卸的膠囊,魚雷的部分會在空中彈出,有一個降落傘輔助降落,當魚雷撞擊到水面,降落傘就會自行脫落分離。

