　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼印度成功試射射程650公里的超音速反潛飛彈。（圖／翻攝自印度國防部長辦公室Twitter）

▲印度成功試射射程650公里的超音速反潛飛彈。（圖／翻攝自印度國防部長辦公室Twitter）

記者林彥臣／綜合報導

印度在面對中印衝突僵局之際，積極研發軍備，由印度國防研究及發展組織（DRDO）耗資相當於13億新台幣經費，所自主研發的超音速飛彈輔助發射魚雷系統（SMART），在5日成功試射，這是繼印度引入布拉莫斯（BrahMos）3倍音速反艦飛彈之後，主導印度洋安全的另一項突破。

根據印度軍事媒體IDRW新聞網報導，SMART系統是一種混合式武器，使得射程和速度獲得重大突破，一般重型魚雷最長射程為50公里，藉由一般火箭輔助，射程可以成為射程150公里左右的反潛飛彈，但由於混合動力技術而產生的SMART射程可達650公里。

SMART系統可以艦載或部署在陸地發射車上，就像一般的超音速飛彈一樣起飛，並透過水面艦艇或反潛機的資訊鍊，鎖定目標位置隨時修正飛行途徑，當其目標潛艦進入到適當距離時，系統就會將魚雷射入水中，接著自動朝著將目標潛艦移動。

SMART系統是一種混合式武器系統，推測魚雷的部分和超音速飛彈的部分，都來自現有的武器，由於相關資訊都還處於機密階段，只能推測魚雷的部分，可能是先進輕型魚雷（Advanced Light Weight Torpedo，ALWT），由於ALWT的射程為30公里，所以超音速飛彈的射程至少有600公里。

SMART的彈頭就像是可拆卸的膠囊，魚雷的部分會在空中彈出，有一個降落傘輔助降落，當魚雷撞擊到水面，降落傘就會自行脫落分離。

►超夯「綠茶籽精華」一瓶只要544元！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
國道9連撞大逆轉！機車族「破解影片」...嗆聯結車駕駛
水電工豪宅換燈泡慘死！目睹他「活活被電死」　勞檢處要罰廠商
巷道逆向違停！賓士哥嗆「路我家的啦」　下秒遇到他臉綠了
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」　兩國使用統一防空系統

北京趁川普染疫武力攻台？　吳斯懷：情況沒有這麼嚴峻

空戰訓練「撞鳥」　解放軍自曝一軍機剛起飛就墜毀

老兵骨灰發現2顆子彈「一個在頭部」　已留在身體近70年

中印邊境新蓋軍營　解放軍「高原營房」供暖、吸氧內部照曝光

大陸對台軍事威懾有用？　金燦榮：台灣害怕武統情緒在增加　

陸翼龍-2無人機首度實戰演練　考驗災區協作能力

防中印緊張局勢　印開通「世界最長隧道」…加速軍隊往邊界運兵

日自衛隊疑群聚感染　訓練結束返基地…累計22人確診！

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

朱海君封台語歌后「NONO豪請雞排」　6000份一算48萬...臉秒歪

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」　兩國使用統一防空系統

北京趁川普染疫武力攻台？　吳斯懷：情況沒有這麼嚴峻

空戰訓練「撞鳥」　解放軍自曝一軍機剛起飛就墜毀

老兵骨灰發現2顆子彈「一個在頭部」　已留在身體近70年

中印邊境新蓋軍營　解放軍「高原營房」供暖、吸氧內部照曝光

大陸對台軍事威懾有用？　金燦榮：台灣害怕武統情緒在增加　

陸翼龍-2無人機首度實戰演練　考驗災區協作能力

防中印緊張局勢　印開通「世界最長隧道」…加速軍隊往邊界運兵

日自衛隊疑群聚感染　訓練結束返基地…累計22人確診！

皮膚科醫師打臉「網傳3大保養迷思」　其實蒸汽無法打開毛孔！

陳佩琪嗆媒體：我出門一定逆時中？有需要這樣嗎？

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸：點滴吊整晚

諾貝爾生醫獎落C肝3學者！專家透露與台淵源...還有1人開會會寫詩

音樂課考數學！他揭「台灣教育的悲哀」　網嘆：沒有童年只有考試

國道9連撞大逆轉！機車族「破解影片」嗆駕駛：干二輪屁事？

印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」認證：真的很正，素顏也完敗

中國釣魚島數字博物館網站開通　以歷史反制日方改名

接觸過確診部長　馬來西亞首相自主隔離14天

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

軍武熱門新聞

訓練撞鳥　解放軍自曝一軍機墜毀

中印邊境　解放軍高原營房內部曝光

陸學者金燦榮：大陸對台軍事威懾有用　

老兵骨灰發現2子彈 已存在近70年

印度開通中印邊境隧道　大軍直送拉達克

印開通隧道「加速軍隊」往邊界運兵！

大馬18架蘇愷戰機只4架能飛

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」

北京趁川普染疫攻台？ 吳斯懷回應

翼龍-2無人機首度救災實戰演練

加拿大軍艦2日北上通過台海竟還戲水

台灣成心臟地帶　武統驚人後果曝

日自衛隊疑群聚感染　訓練結束…22人確診

印度試射無畏地對地飛彈　命中800公里目標

更多熱門

相關新聞

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

納卡衝突持續，其中未獲聯合國承認的阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）「首都」史提帕納科特（Stepanakert）和舒沙鎮（Shusha）平民區4日遭到砲擊，造成4名平民死亡，10人受傷。

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」

中國動作不斷　加拿大被迫加入護台

中國動作不斷　加拿大被迫加入護台

中印邊境　解放軍高原營房內部曝光

中印邊境　解放軍高原營房內部曝光

軍系前國代3分鐘狂嗆陳廷寵可恥

軍系前國代3分鐘狂嗆陳廷寵可恥

關鍵字：

中印衝突中印邊境中印邊界反潛飛彈SMART軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

更多

最夯影音

更多
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面