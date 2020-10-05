印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

▲印度成功試射射程650公里的超音速反潛飛彈。（圖／翻攝自印度國防部長辦公室Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

印度在面對中印衝突僵局之際，積極研發軍備，由印度國防研究及發展組織（DRDO）耗資相當於13億新台幣經費，所自主研發的超音速飛彈輔助發射魚雷系統（SMART），在5日成功試射，這是繼印度引入布拉莫斯（BrahMos）3倍音速反艦飛彈之後，主導印度洋安全的另一項突破。

根據印度軍事媒體IDRW新聞網報導，SMART系統是一種混合式武器，使得射程和速度獲得重大突破，一般重型魚雷最長射程為50公里，藉由一般火箭輔助，射程可以成為射程150公里左右的反潛飛彈，但由於混合動力技術而產生的SMART射程可達650公里。

SMART系統可以艦載或部署在陸地發射車上，就像一般的超音速飛彈一樣起飛，並透過水面艦艇或反潛機的資訊鍊，鎖定目標位置隨時修正飛行途徑，當其目標潛艦進入到適當距離時，系統就會將魚雷射入水中，接著自動朝著將目標潛艦移動。

SMART系統是一種混合式武器系統，推測魚雷的部分和超音速飛彈的部分，都來自現有的武器，由於相關資訊都還處於機密階段，只能推測魚雷的部分，可能是先進輕型魚雷（Advanced Light Weight Torpedo，ALWT），由於ALWT的射程為30公里，所以超音速飛彈的射程至少有600公里。

SMART的彈頭就像是可拆卸的膠囊，魚雷的部分會在空中彈出，有一個降落傘輔助降落，當魚雷撞擊到水面，降落傘就會自行脫落分離。

►超夯「綠茶籽精華」一瓶只要544元！