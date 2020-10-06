凍漲學費有損高教品質！私大校長籲政府協助轉型、退場





▲世新大學校長吳永乾認為，5成以上高教需求仍需靠私立大學。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

「2020私立大學校院校長會議」今（6日）舉辦，逾30所大學校長出席，對私立大學資源配置合理性提出報告與分享，並針對當前私立大學面臨的經營困境，進行意見交流與討論，最終會議達成共識，盼政府重新建構一個超然獨立，具跨部會協調功能的監理機制，並公平配置補助高教資源，積極協助經營困難之學校轉型、改制及退場。

私校協進會理事長、世新大學校長吳永乾於專題報告中指出，長久以來，台灣重大高教政策大多受政治力強行介入的不當影響，以致無法對症下藥端出能有效解決問題或有助於公私立大學永續發展的善策良方。80年代「廣設大學」與「一縣一大學」政策，導致近幾年以來高教供需失調、愈來愈多大學面臨招生不足窘境。吳永乾強調，「不能為了爭取選票或維護執政利益，搞到供過於求，招生名額多於實際求學人數的田地。」

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針對私校長久來面臨政治力介入，吳永乾批政府干預涉及大學自治各個面向，大至校長遴選、教師任免、薪資待遇、生師比率、招生名額與管道、系所設立與裁撤、學雜費調整等事項，小至教師升等、學生實習、學分抵免等細節。吳永乾也提及，高教資源不足，政府補助分配不均，辦學成本不斷提高，教育部卻長期凍漲學費，導致私立大學教學資源短缺情況日益嚴峻。

▲逾30所私立大學的校長及代表等首度公開舉辦校長會議，向社會展露私校經營困境，並疾呼學雜費調漲反映教學成本。（圖／世新大學提供）

元智大學校長吳志揚表示，元智已15年未調漲學雜費，中間經過2次教育人員調薪，加上物價指數上漲，大家都勒緊腰帶過日子，但非長久之計。前教育部次長、私立南華大學校長林聰明也指出，即便南華比照公立收費，但私校學費十多年沒調，坦言經營成本有很大負擔。

逢甲大學校長李秉乾強調，大學非義務教育，上大學是個人選擇，非基本人權，政府政策是大學自由自治，但學雜費議題上卻有民粹抗議朝社會主義福利發展，彼此相互矛盾；李秉乾認為，全台薪資凍漲，可能就是學雜費凍漲的連帶影響，他建議勿將學雜費制度與補助弱勢生就學綁在一起，應分開執行。

面對高校面臨的種種困境，協進會期盼，政府在行政院下成立跨部會高教政策規劃及監理委員會，並呼籲政府公平配置補助高教資源，加強協助弱勢學生就學、平等對待公私立大學校院社會資源捐款運用，另外針對學雜費議題，則建議政府尊重並回歸原有法定學雜費調整計算基準，同時鬆綁活化私立大學校院資金及資產運用，並積極協助經營艱難學校轉型、改制及退場，正視台灣高教面臨的嚴峻挑戰。

