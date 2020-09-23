敦化國小校長被爆「不倫戀」 北市教育局介入調查：最重記大過

▲台北市敦化國小校長柯文賢被爆不倫戀，今日請假未到校上班。（圖／翻攝自敦化國小網站）

記者崔至雲／台北報導

敦化國小校長柯文賢被爆出和自己小孩同學的家長搞「不倫戀」。今日記者多次用電話連繫柯文賢，電話均無接通，稍早則透過敦化國小發聲明指出，校長今日請假一日。對此，北市教育局回應，已針對此事進行相關調查，並依法懲處，最重可以記一大過。

北市教育局主秘陳素慧回應，教育局已針對此事進行相關調查，之後也會有相關嚴處，同時也會據實際情形依照「校長成績考核辦法」懲處，若有言行不檢點、損害教育人員聲譽，最重可以記一大過。 是否有涉及道德倫理？陳素慧表示，校長本來就是教育人員，也是教育表率，確實不應該有這樣的行為，教育人員本來就應該注意自己的言行舉止，不應該讓外界有誤會的質疑空間。

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▲台北市敦化國小主任黃潤生表示，校長今日請假。（圖／記者崔至雲攝）

根據《CTWANT》報導指出，一名自稱是柯文賢元配的朋友小芸對外爆料，58歲的柯文賢與相差20歲的小玉有染，兩人幾乎每週都會見面，也曾在摩鐵外被元配抓包，但小玉不顧元配隱忍不發，還曾透過電話嗆聲，逼元配點頭離婚等，讓元配及親友都感到不可思議。

對此，敦化國小訓導主任黃潤生指出，有關媒體登載的報導是屬於校長私生活領域部分，因今日校長請假，後續將由校長自行對外說明，目前學校師生都依照課表正常上課，校務也正常一切沒有問題。

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