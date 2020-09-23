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校長爆「不倫家長」請假避風頭　敦化國小噤口：後續校長自行說明

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▲▼ 敦化國小大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲敦化國小校長被爆出不倫戀。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

有周刊爆料，現任敦化國小校長柯文賢和自己小孩同學的家長搞「不倫戀」，甚至傳出兩人多次在校長室的小房間過夜。但記者多次用電話連繫柯文賢，電話均無接通，稍早則透過敦化國小發聲明指出，校長今日請假一日，對於周刊爆料，後續將由校長自行對外說明。

根據《周刊王》報導指出，一名自稱是柯文賢元配的朋友小芸爆料稱，58歲的柯文賢與相差20歲的小玉有染，兩人幾乎每週都會見面，也曾在摩鐵外被元配抓包，但小玉不顧元配隱忍不發，還曾透過電話嗆聲，逼元配點頭離婚等，讓元配及親友都感到不可思議。

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對此，敦化國小訓導主任黃潤生指出，有關周刊登載的報導是屬於校長私生活領域部分，因今日校長請假，後續將由校長自行對外說明，目前學校師生都依照課表正常上課，校務也正常一切沒有問題。

記者進一步詢問該聲明是否有經校長確認過，黃潤生回應，一早校方已開過一次會議，這是經由敦化國小主管們確認後所發布的聲明。記者後續也撥電話至該校家長會會長宋茵紫，但她僅表示，「請學校發言人、法律顧問統一回答」沒多說什麼就掛掉電話了，似乎一早也知道此事。

教育局主秘陳素慧也回應，教育局已針對此事進行相關調查，之後也會有相關嚴處。是否有涉及道德倫理？陳素慧表示，校長本來就是教育人員，也是教育表率，確實不應該有這樣的行為，教育人員本來就應該注意自己的言行舉止，不應該讓外界有誤會的質疑空間。

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