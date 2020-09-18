　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

與台南市校長暢談共融生命觀　許育典副市長現身說法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲許育典副市長現身說法、暢談身障者的融合教育與共融社會實踐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲許育典副市長現身說法、暢談身障者的融合教育與共融社會實踐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有別於往年研習形式，台南市教育局今年為全市校長擴大舉辦特殊教育研討會，18日在南科實中盛重登場，除邀請許育典副市長現身說法、暢談身障者的融合教育與共融社會實踐，還邀請嘉南療養院李冠瑩醫師以及德蘭啟智中心楊美華主任，進行社政、醫療單位、學校三方跨領域對談，激盪學術與實務的多元思維。

▲許育典副市長現身說法、暢談身障者的融合教育與共融社會實踐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2020一起愛您〜身心障礙者教育權益實踐與檢討研討會」包含三大主題，「因為懂得而慈悲的共融生命觀-身障者的融合教育與共融社會實踐」，由許育典副市長主講；「從醫療觀點談身心障礙者之專業服務現況」，由李冠瑩醫師主講；「從融合教育到融合社區-共同的社區，完整的愛」，由楊美華主任主講。各主講者與現場與會約300校長，共同就身心障礙者的共融實踐、醫療視角之服務現況及融合社區等議題進行討論。

教育局表示，對身心障礙者權利的保障，是世界主流議題及共同語言，校長在這一波浪潮，應擔任領頭羊角色，掌握最新特教趨勢及觀點，運用於校務中，並引領教師們推展融合，由學校到社區，以教育專業理念，讓學子互助分享，找出自有「亮點」，適性發展。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
高以翔、黃鴻升接連殞落！醫揭青壯年「猝死前6大警訊」
連續激戰人妻11天！小王怨「餵不飽」：沒存滿又要製造
主動脈剝離「恐怖致死率」曝！　他悲慟：已帶走2家人
北市測速王在「這條路」　7個月入帳超過2000萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

與台南市校長暢談共融生命觀　許育典副市長現身說法

2020新北市聯合婚禮夯　公開抽出100對幸運兒喜獲資格

2020年《大溪小狀元》頒獎　48名品學兼優學生高掛狀元紅燈籠

慶祝亞洲有機日　新北有機營養午餐成功經驗推往全亞洲

黃偉哲親自見證　台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤　黃偉哲相約再會

快來品竹藝遊埤塘　2020桃園地景藝術節開幕為期17天

台中企業巨頭齊聚大家功德會　愛心爆發豪捐888萬元助學金

變速箱壞掉送修！竟被修車廠偷開3588公里　車主看GPS紀錄氣炸

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

與台南市校長暢談共融生命觀　許育典副市長現身說法

2020新北市聯合婚禮夯　公開抽出100對幸運兒喜獲資格

2020年《大溪小狀元》頒獎　48名品學兼優學生高掛狀元紅燈籠

慶祝亞洲有機日　新北有機營養午餐成功經驗推往全亞洲

黃偉哲親自見證　台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤　黃偉哲相約再會

快來品竹藝遊埤塘　2020桃園地景藝術節開幕為期17天

台中企業巨頭齊聚大家功德會　愛心爆發豪捐888萬元助學金

變速箱壞掉送修！竟被修車廠偷開3588公里　車主看GPS紀錄氣炸

《捍衛戰士》真人版　飛行員「搭直升機救小鳥」近距離震撼全記錄

中職／兄弟賽後準備本壘影片　丘總無奈：擋住跑壘路徑

夢幻配色、女神IU加持　最新爆款「Gucci賈姬包」5大原因非買不可

小鬼疑主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了

台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

中職／不爭取對不起球員、球迷　丘總不想再糾結本壘

2020週慶美妝「經典神品入門組」盤點！小棕瓶買1送7、全能乳液66折

王偉忠推舞台劇《明星養老院》　網紅娘娘嗆聲：這些人很紅嗎？

兩岸飛官對話曝光　解放軍回應國軍警告：沒有海峽中線

這4種人「月經亂到爆」！常見症狀曝光　醫師教你調…保證順順來

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

地方熱門新聞

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

新化警破職業賭場

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

「紅豆 NI 紅豆餅」開幕...銅盤烘焙口感酥

桃議員爆有人簽辦業務0　卻爽領高薪

2020台灣設計展　口罩變身邀請卡

基隆老大公廟「關龕門」

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

桃園地景藝術節將開鑼　警公布交管停車路線

「大師名人」開講

三和國小師生挖地瓜　田園食農教育

國民體育日！雲林縣首頒終身成就獎

死亡宣告10年警中秋前夕助團圓

更多熱門

相關新聞

下課時間禁管學生！國中校長嘆：教師會無所適從

下課時間禁管學生！國中校長嘆：教師會無所適從

教育部8月頒布最新教師輔導與管教學生辦法注意事項，其中第十五條和第二十二條引起爭議，「教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，也就是下課時間不得管教學生，引起教師們反彈。長安國中校長余國珍表示，儘管教育部立意良善，但對於教育現場絕對有困擾，盼教育部收回成命，或與教師團體做進一步協商、溝通，比較周全。

台南市封鎖大學　黃宗龍：賣老命

台南市封鎖大學　黃宗龍：賣老命

台大教授李篤中3聲明退出台科大校長遴選

台大教授李篤中3聲明退出台科大校長遴選

台南完封北市大　大學組全滅

台南完封北市大　大學組全滅

台科大校長參選人遭爆中國長江學者爭議

台科大校長參選人遭爆中國長江學者爭議

關鍵字：

台南市校長暢談共融生命觀許育典

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼黃鴻升不辦頭七　經紀人出面說明「後事安排」

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面