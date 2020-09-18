與台南市校長暢談共融生命觀　許育典副市長現身說法

▲許育典副市長現身說法、暢談身障者的融合教育與共融社會實踐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



有別於往年研習形式，台南市教育局今年為全市校長擴大舉辦特殊教育研討會，18日在南科實中盛重登場，除邀請許育典副市長現身說法、暢談身障者的融合教育與共融社會實踐，還邀請嘉南療養院李冠瑩醫師以及德蘭啟智中心楊美華主任，進行社政、醫療單位、學校三方跨領域對談，激盪學術與實務的多元思維。





「2020一起愛您〜身心障礙者教育權益實踐與檢討研討會」包含三大主題，「因為懂得而慈悲的共融生命觀-身障者的融合教育與共融社會實踐」，由許育典副市長主講；「從醫療觀點談身心障礙者之專業服務現況」，由李冠瑩醫師主講；「從融合教育到融合社區-共同的社區，完整的愛」，由楊美華主任主講。各主講者與現場與會約300校長，共同就身心障礙者的共融實踐、醫療視角之服務現況及融合社區等議題進行討論。

教育局表示，對身心障礙者權利的保障，是世界主流議題及共同語言，校長在這一波浪潮，應擔任領頭羊角色，掌握最新特教趨勢及觀點，運用於校務中，並引領教師們推展融合，由學校到社區，以教育專業理念，讓學子互助分享，找出自有「亮點」，適性發展。

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