▲飲酒Bar展移師台中登場，開幕找來好手李冠毅、葉治熙帶來精湛的花式雙人調酒表演（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

曾吸引4萬多人次參觀的「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，即日起移師台中文化資產園區展出，共計有出台灣、中國、日本、韓國、越南等地的酒器及相關文物近60件展出，並以多媒體互動技術結合燈光效果，呈現古今融合的酒吧氛圍。

「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」今年1月份於新北市立十三行博物館首度展出，102天的展期共吸引4萬多人次參觀，國立歷史博物館也秉持「修館不休館，服務不打烊」的精神，提供「唐代夜光杯」、「日本伊萬里瓷器」等多件精彩藏品，大受各界好評。

開幕演出由曾獲國際大獎肯定的好手李冠毅、葉治熙帶來精湛的花式雙人調酒表演，華麗的拋接、轉瓶炫技讓全場歡聲雷動。文資局施國隆局長表示，文化部文化資產園區原為台中舊酒廠，從1916年日治時期起由日本人設置為酒廠，一直製酒到1998年止，製酒超過80年、整個園區有百年以上歷史。

這次特展展出臺灣、中國、日本、韓國、越南等地的酒器及相關文物近60件，包含考古遺址出土標本以及傳世古物。更結合體感技術、多媒體互動及聲光效果等設施，打造出虛擬酒瀑、酒池等沉浸劇場，讓大家好好感受古今酒吧的不同。

▲酒鬼們注意！飲酒Bar展移師台中登場，虛擬酒瀑、酒池超吸睛（圖／記者游瓊華翻攝）

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