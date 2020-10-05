台中女叫餐填錯地址「差11公里」　逼外送員半夜騎1小時吞下去

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名外送員26日深夜下班前接最後一份訂單，要將餐點從北區一家豆漿店送往西屯區一棟社區大廈，怎料好不容易抵達，女客人卻說不小心填錯地址，要求他趕緊外送到11公里遠的一中商圈，還嗆說「要做這行就不要五四三（囉嗦）」。事後，外送員無奈表示，當下他未回報客服，又少賺87元外送費，好心外送到底還被嗆，真的很衰。

根據《東森新聞》報導，當時外送員從北區中清路豆漿店領餐，騎車到西屯區環中路二段一處社區大樓外送，沒想到抵達後遲遲等不到人，打電話、傳訊息詢問後，才發現女客人根本不住在這邊，而是要外送到益民一中商圈。

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▲外送員騎車外送到西屯區一處社區大樓，經聯繫才發現客人填錯地址。（圖／東森新聞）

外送員表示，他心想反正是下班前最後一單，索性好人做到底，幫忙外送到11公里遠的正確地址，「我跟她說40分鐘，然後她就跟我說，她看Google地圖上面只要20分鐘，可以幫她趕一下嗎？我想說，一開始你下錯地址，然後我幫妳送，妳還催我…」

對話截圖中可見，女客人不停催促「不是在益民商圈嗎」、「夭壽我還要上班，不能等這麼久」。外送員耐心解釋「真的很遠，我也在路上了」，怎料女客人竟回答「可是我覺得不太可能這麼久」、「你就幫我趕一下」、「我也是將心比心好嗎」、「你既然要選擇這個行業，就要客氣對客人，不要在那邊543，除非真的很過分！」

▲女客人嗆外送員，「選擇這個行業，就不要在那邊五四三」。（圖／東森新聞）

最後外送員花了1個多小時，才抵達正確的目的地，不僅少賺87元外送費，還被嗆得一肚子氣。

許多網友看完紛紛大罵，「算這位外送員倒楣，碰到揚名國際的台灣鯛」、「543的人說別人543」、「自己弄錯地址還嗆人家？分明是故意想吃那裡的東西，但是所在地沒送」、「從西屯環中路二段到一中商圈開車至少要半小時，這麼遠距離買個豆漿油條也好意思耍大爺？」

其他外送員也說，如果發生填錯地址的狀況，一般會先聯絡客戶，確定詳細地址在哪裡，如果是在服務範圍，是可以再配送，但若超過服務範圍，通常會回報客服處理。

▼女客戶要求外送員改送到益民一中商圈，與原先填寫位置相差11公里。（圖／東森新聞）

▼受害外送員很無奈，原先想著好心送到底，沒想到卻被嗆到一肚子氣。（圖／東森新聞）

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