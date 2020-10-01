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中秋節搭機追月大PK！長榮派Kitty彩繪機首飛高雄　星宇一天飛3班

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▲▼長榮航空「類出國專案航班2.0-高雄限定」中秋&雙十夢幻來襲。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空Hello Kitty彩繪機首度飛航高雄。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

中秋連假正式展開，今年因疫情影響國境未解封，為讓民眾度過美好假期，長榮航空今（1）日首度派出Hello Kitty彩繪機飛航高雄，星宇航空1日、2日則推出FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗，每日飛行三航班JX8227（兔兔機）、JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機），帶領旅客空中追月。

因應即將到來的中秋及雙十連假，長榮航空特別於10月1日推出一班高雄-高雄的類出國專案航班，「中秋賞月專機」找來甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角，由「夢想機」首度飛航南台灣，並特別以BR5920（我就愛你）為班號，呼應南部粉絲對彩繪機的喜愛。

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▲▼長榮航空「類出國專案航班2.0-高雄限定」中秋&雙十夢幻來襲。（圖／長榮航空提供）

▲中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕。（圖／長榮航空提供）

在機上服務方面，除了提供免費Wi-Fi文字訊息服務外，餐點提供米其林三星主廚中村元計所設計的蒲燒豬肉及季節特色美食，商務艙旅客還能在機上品嘗獨具細緻泡沫及絲滑口感的凱歌貴婦粉紅香檳。

在空中遊覽航路上，「類出國專案航班2.0-高雄限定」同樣於中秋專機上，飛航西海岸航路，不僅能輕易欣賞到佳節夜晚的一輪明月外，還能盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景；雙十專機則規劃適合白天飛航的東海岸航路，將日本琉球列島西端、遼闊的花東縱谷、東海岸美景盡收眼底。

▲▼長榮航空「類出國專案航班2.0-高雄限定」中秋&雙十夢幻來襲。（圖／長榮航空提供）

▲贈品還包括 Ferragamo兩用過夜包、一套七款的彩繪機撲克牌，以及三麗鷗家族明信片套組等多項好禮。（圖／長榮航空提供）

為了感謝南部民眾的厚愛，長榮航空準備厚禮回贈，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望。另再加碼推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓你抱回家。

此外，也不能獨漏粉絲最愛經典-Hello Kitty大禮包，包括一套七款的彩繪機撲克牌，超卡哇伊的Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥明信片套組，櫻花粉的Hello Kitty原子筆及米果等等，感受完整類出國的美好行程。

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

星宇航空「偽太空旅行」，10月1日、2日推出FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗，每日飛行三航班JX8227（兔兔機）、JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機）。

兔兔機中午11:00起飛，沿途可欣賞東海岸及花蓮縱谷壯闊景致，南向時可透過機長導覽進行高空海島巡禮。嫦娥機下午16:00起飛、吳剛機晚上17:30起飛，搭乘兩班機除可在空中賞月，還有機會捕捉與那國島、宮古島等島嶼風情。

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空偽太空旅行提供豐富餐點。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

星宇追月號飛行體驗經濟艙飛行體驗推出有雙人套票組合，各航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙4-13排座位將規劃有20組為觀景加大雅座，雙人可享單排三人座位。

旅客訂購還可擁有宇宙限定雙人套票尊榮禮，包括絕版星宇箱 #STARBOX搭配星探者輕量提袋（太空銀）、星宇特製月亮抱枕、星宇日本航線商務艙用酒：梅錦白鶴錦純米大吟釀180ml。

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲▼搭機旅客還可拿許多贈品。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

星宇追月號搭載豐富亮點，日本航線限定「星宇航空Ｘ台北鳥喜」商務艙餐點正式曝光，本次搭乘商務艙的旅客將可搶先品嚐台北鳥喜雞串燒盛合，還有日本航線專屬用酒梅錦白鶴錦純米大吟釀佐餐。經濟艙則有胡同燒肉鹽蔥豬梅花丼，搭配應景甜點歡度中秋。

JX8227、JX8327、JX8587所有旅客皆可獲得賞月專機搭乘證書及星探者登機禮，內含已絕版的蛋寶識別證帶、小舖熱賣款星探者旅行貼紙、星宇機上樸克牌及STARLUX標籤便利貼。另自10月4日至11月30日期間，出示本次飛行體驗登機證即可享胡同燒肉9折優惠（國慶連假不適用）。

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲星宇航空偽太空旅行10/1起飛。（圖／星宇提供）

星宇航空也於桃園機場候機室打造快閃太空俱樂部，除有宇宙星際感場景，STARWONDERERS星探者角色也化身拍照立牌，現場還有DJ精彩表演，打造最有太空感的候機室派對。搭乘追月號無論是預購或於航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠。

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