台灣出發航班鬆綁「機上可賣免稅品」　華航、長榮10月起恢復

▲台灣出發航班恢復機上免稅品銷售服務。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，國籍航空考量減少人員接觸，今年1月底停止機上免稅品銷售服務。不過，由於台灣疫情趨緩，民航局邀集業者討論並報請指揮中心同意後，台灣出發航班將恢復機上免稅品販售，但返台班機仍禁止。

因應台灣疫情趨緩，民航局邀集航空業者討論，並報請指揮中心同意後，修正機組員作業相關規範。民航局表示，同意台灣出發的航班可以由專人販售免稅品，但返台班機仍然不可販售。

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依據民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」9月7日修訂版，防疫期間開放台灣出發之航班機內免稅品販售，但機內回程航班仍維持不販售，另簡化免稅品售賣流程，客艙組員不推車販售，且僅限信用卡交易。

▲華航、長榮航空自10月1日起恢復開放機上免稅品銷售。（圖／記者黃克翔攝）

華航表示，因應台灣防疫有成，自2020年10月1日起，開放台灣出發越洋航班（含歐洲、美洲、紐澳地區）機上免稅品銷售服務。後續將持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則調整機上商品販售服務，如因此造成客人不便，敬請旅客諒解。

長榮也說，目前機上免稅商品採預訂外，10月起將開放全航線從台灣桃園、松山出發班機機上免稅品銷售，另也維持預訂服務，至於回程返台班機僅限採預訂，相關作法將依照民航局和中央疫情指揮中心規定辦理。

▲星宇航空9月中已恢復機上免稅品銷售服務。（圖／星宇航空提供）

星宇航空則說明，9月中起已恢復台灣出發班機的機上免稅品銷售，一切將依照民航局規範作業執行。

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