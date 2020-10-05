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爭取主辦2023全國運動會　台南教育局長：中央將以台南為優先

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▲台南市議員陳怡珍再三向教育局長鄭新輝確認，全力爭取2023年在台南舉辦全國運動會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍再三向教育局長鄭新輝確認，全力爭取2023年在台南舉辦全國運動會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍5日在市議會針對教育局業務報告質詢時指出，她再三向教育局長鄭新輝確認，市府已正式函文體育署明確表達2023年在台南舉辦全國運動會的意願，鄭局長亦表示有其他縣市同時爭取，不過中央將以台南為優先，並策略性爭取更多場館使用。

陳怡珍當場向鄭新輝局長強調，既然時程已訂，請鄭局長努力，爭取更多中央經費以修繕相關運動場館，並進行後續準備工作。

陳怡珍也提到另一項體育界的盛事全民運動會，全民運動會自2000年開始舉辦，已歷經20年，2020年在花蓮、2022年在嘉義，至今未曾在台南舉辦過。陳怡珍表示，未來全國運動會在2023年風光落幕後，相關場館進行整理，希望可以接續使用，舉辦不同類型的體育盛事，推廣全民體育的觀念。對此，鄭新輝局長也表示樂觀其成，但先著眼於舉辦全國運動會，待有餘裕再來規劃。

陳怡珍說，台南市教育局補助體育選手參加外縣市體育競賽的經費，一直都是六都之末，今年住宿費補助好不容易自400元提升為600元，交通費從區間車計算升為自強號等級，但仍對選手來說相當困難，尤其前往北部縣市比賽時，每每需要家長及民間團體自籌募款才能成行，甚至還聽到有團體在申請補助時被打折的狀況。市議員陳怡珍肯定市府補助政策有進步，但希望鄭局長再加強，努力爭取經費、籌措財源，以給予台南市的選手鼓勵。

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