遭4人打到肋骨斷「塞後車廂逼關鐵籠」　衰男一天只准出來3次

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子及同姓友人與盧姓男子發生財務糾紛，兩人竟然找來曾姓、李姓友人聯手，先在宮廟前毒打盧男至身上多處骨折，再關進特製的白鐵工具箱內，一天只能出來吃東西、上廁所3次。由於4人落網後皆坦承犯行，南投地院法官日前依共同犯私行拘禁罪，各自判處6月至2月不等的有期徒刑，全案仍可上訴。

▲盧男被逼著關進宛如狗籠的白鐵工具箱內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，林男2019年2月8日深夜9時許找來李姓友人開著BMW帶路，自己和曾男搭乘林姓同夥的轎車跟在後面，行駛至某宮廟後，兩車分別擋在盧男車子的前後方，接著各自下車持鋁棒開扁，造成對方頭部外傷、肺挫傷併右側第九肋骨骨折、右手挫傷併右手第一掌骨骨折，打完之後又將人塞進後車廂，飛車載回住處。

大約2個小時後一行人抵達林男住處，並威嚇盧男自己進去一個白鐵製的工具箱內，再用鐵絲上鎖，等到隔日上午9時許才開車載到台中某工寮放置。林男稱盧男很過分，要求賠償400萬元，為了懲罰，一天只同意讓他出來吃東西、上廁所3次，其餘時間都得待在宛如狗籠的白鐵箱內。

後來警方接獲報案循線找到林男的躲藏處，最終成功救出遭囚禁一天的盧男。南投地院法官認為，林男等4人的行為不僅剝奪盧男的行動自由，也造成心理上極大的恐懼，嚴重危害社會安全，考量到他們皆已坦承犯行，日前依共同犯私行拘禁罪判處林男6月，其餘人等分別判處4月、3月、2月有期徒刑，皆可易科罰金，全案仍可上訴。