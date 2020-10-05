李全教控合夥人詐欺近千萬　神去村投資糾紛結果出爐

▲前台南市議長李全教指控神去村合夥人涉嫌詐欺，事後和解撤告。（圖／記者林悅攝）

記者劉昌松／台北報導

前台南市議長李全教的元裾公司，10年前和圓方公司負責人徐翊銘合夥投資新竹神去村度假中心，結果爆發十多億元投資糾紛，元裾質疑徐翊銘父子聯手，騙走元裾近千萬元的擔保金，涉嫌使公務員登載不實、背信等罪，但今年初，李全教因議長賄選案判刑9個月入獄後，雙方達成和解撤告，台北地檢署5日處分不起訴徐氏父子。

李全教成立的元裾公司，與徐翊銘在2000年簽約，準備在新竹竹東合資開設「神去村度假中心」，並陸續成立了「神去村」、「神去山」等公司，2人最後因這起投資案翻臉，李全教指控徐翊銘藉由減資、增資、擅自轉賣等方式，侵吞元裾公司持有的神去山股權，導致元裾公司損失18億餘元，台北地檢署2015年以背信等罪嫌，對徐提起公訴。

2013、2014年間，李全教為避免神去村股權被移轉到圓方公司，由元裾公司代替神去村墊款959萬多元擔保金，向法院聲請暫停移轉，之後徐翊銘拿出2張以神去村名義開立的本票給圓方公司，在由圓方拿去向法院申請本票裁定，以執行債權名義，拿走959萬元多元現金。

元裾和神去村質疑徐翊銘、徐鼎鈞父子用假債權騙走元裾的代墊款，再告徐氏父子涉嫌詐欺、使公務員登載不實、背信等罪，但檢察官調查認為，2張票是否真實還在未定之數，不能在法院調查了解票據的法律效力前，就貿然說票據是假的，在此同時，李全教因為台南市議長賄選案，被法院判刑9個月定讞，李在2020年2月間入獄執行後，雙方就這件近千萬元的投資糾紛達成和解，原告撤回告訴，檢察官因此將全案處分不起訴。

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