急煞害乘客摔倒…公車司機竟嗆：敢上車試試！妨害搭車權下場曝

▲張姓公車司機因不滿曾遭楊姓乘客提告，事隔5個月後再見到他時竟氣得拒載。（示意圖，非當事車／記者李忠憲攝）

記者徐愷昕／台中報導

張姓公車司機2018年4月間載客時在一路口遇紅燈緊急煞車，導致楊姓乘客重心不穩跌倒受傷，事後他因遭提告而心生不滿，事隔5月再遇到楊欲搭車，竟當場脅迫對方，「你敢上來試試看，看我敢不敢打你」等語，強硬表示拒載。台中地院一審認為，每個人都有搭乘大眾運輸的權利，審結判張拘役20日，得易科罰金2萬元；案經上訴，高院維持原判。全案定讞。

在豐原客運任職的張姓司機，2019年4月10日中午搭載楊姓乘客途中遇紅燈緊急煞車，怎料卻造成當時起身刷卡、準備下車的楊姓乘客跌倒受傷。張姓司機為此遭楊提告過失傷害，雖檢方事後處分不起訴，但張仍覺得楊客是故意詐財，從此對他心生不滿，

同年9月21日下午，張駕車來到台中市西區某公車站牌欲載客時，一見楊準備上車時，隨即走向公車側門開炮嗆聲，「你不要給我上來，我不讓你上來，你敢上來試試看，看我敢不敢打你，我們公司說不讓你上來」等語，脅迫楊不準上車，2人因而發生口角衝突。

警方到場後告知張「不得拒載乘客」，楊當場表示要告提告強制罪，2人遂下車一同至派出所作筆錄。檢方偵訊時張姓司機否認犯行，辯稱是因先楊客搭車曾故意跌倒要詐財，所以他才拒載，深怕又被搞鬼。

一審台中地院認為，客運公司沒有拒載楊客的公文，張僅因自己私人的怨懟，就藉故拒絕讓楊上車，明顯有侵害他人搭乘大眾運輸的權利，依強制罪判司機拘役20日，得易科罰金2萬元；案經張上訴，台中高分院法官指出，張雖然僅短暫拘束楊客76秒，但行為確實已對楊造成侵害及危險，審結維持原判。全案定讞。

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