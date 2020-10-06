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議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

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▲高雄市長陳其邁6日到各黨團拜會。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第3屆第4次定期大會6日正式開幕。這也是高雄市長陳其邁上任後首次進議會報告備詢，他一早就先到議會各黨團拜會，三個黨團也都派人迎接，會前陳其邁也表示，他會做好充分的準備，有問必答，民進黨市議員陳致中也說，以前怎麼監督韓國瑜就會怎麼監督陳其邁。

▲高雄市長陳其邁6日到各黨團拜會。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁至民進黨團拜會。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁6日一早9點10分就到議會，先後到民進黨團、國民黨團、無黨團結聯盟、正副議長辦公室拜會，各黨團也都派人迎接，場面比起前高雄市長韓國瑜時確實是平和許多。民進黨市議員陳致中表示：「民進黨團會一樣本於為市民監督的立場，過去我們怎麼監督國民黨的韓國瑜市長，未來就會怎樣監督同黨籍的陳其邁，民進黨為市民謀最大福利、高雄發展最大利益的立場不會變；陳其邁要2年拚4年，市長肩頭上擔子不輕，民進黨團會當陳其邁有力後盾，也會強力監督。」

▲高雄市長陳其邁6日到各黨團拜會。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁到國民黨團拜會。（圖／記者洪靖宜攝）

會前陳其邁被問到，接著要進行施政報告，藍營可能會針對萊克多巴胺的議題進行攻防，且韓粉直播主包含杏仁哥等人，也要率眾來這邊跟你陳情，你有什麼準備？陳其邁說：「我們就是在議會質詢的部分做好準備，包括未來的市政改革的做法，從我提到的包括產業轉型、增加就業、交通建設、減少空污，這四大面向來跟議會報告我的施政，不管是預算編列，整個施政優先順序，我會做好充分的準備，有問必答，假如議員有什麼指教的地方，我們也會謙虛的來跟議會請益。」

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