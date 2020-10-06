韓國瑜是「弄丟的心愛之物」　游淑慧嘆：再哭、再後悔也回不來了

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免，台北市議員游淑慧6日以「小和尚故事」比喻，「弄丟了心愛之物，錯過了對的那個人，再哭、再後悔也回不來了」，遺憾韓國瑜無法留任高雄市長。

游淑慧在臉書控訴，過去兩年，在民進黨和附隨網軍的「捧場下」，高雄是全台灣的最熱門的議題，為韓國瑜和市府團隊帶來無可平復的攻擊、抹黑和傷害，卻也為高雄換來，全國的關注和中央的關愛。

游淑慧指責，網軍為了幫陳其邁搶回高雄，中央的資源和承諾，像不要錢似的流進高雄，讓其他縣市只能心酸乾瞪眼。她想，這是韓國瑜滿身傷痕後為高雄換來的價值，可是即便民進黨「現在」傾全力在討好高雄，似乎還是挽不回被陳菊耽誤十三年的高雄市政。

她表示，上週自己經過高雄，路上人潮冷清、店面招租滿街，而中秋連假也沒有像過去兩年一樣吸引外縣市觀光客。如果這就是We Care 口中的「光榮」，很多網友都在問怎麼不Care了？

游淑慧諷刺，We Care過去監督的是韓國瑜，現在是歌功頌德陳其邁，以及打擊其他在野監督者，感嘆這就是政治，兩套標準、兩種嘴臉。畢竟We Care許多本是菊朝時代的既得利益者或權貴，舉凡史哲、尹立、陳瓊華之流，也都和丁允恭在菊市府同朝為官數年。

游淑慧最後以小和尚的故事作結，她講道，小和尚問師父世上有沒有後悔藥？師父回應說有，但「弄丟了心愛之物，錯過了對的那個人，再哭再後悔他們也回不來了」。