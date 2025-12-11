美國銀飾品牌台灣代理糾紛　Cody Sanderson微風南山設櫃二度假扣押

▲美國銀飾品牌Cody Sanderson因台灣代理糾紛，位於北市微風南山百貨的專櫃，今（11日）第2度被執行假扣押。（圖／業者提供）

記者黃哲民／台北報導

引進美商銀飾品牌Cody Sanderson來台、曾為品牌大中華區總代理的錡沛公司，主張原任錡沛高階經理人的吳姓夫妻涉侵占逾1000萬元商品，並自立門戶耍詐接手錡沛在微風南山的專櫃營業，錡沛提告求償、獲台北地院准許假扣押，今（11日）第2度到專櫃查封價值300萬元的商品與貨款，雙方民事訴訟仍在審理。

Cody Sanderson由同名創作者於2005年創立，標榜印地安風格的戒指、項鍊等飾品，獲美、日等地藝人用於穿搭，逐漸成名，錡沛銀飾精品公司2016年引進來台，獲授權為大中華區總代理，2022年斥資數百萬元進駐微風南山百貨2樓設櫃，邀請羅志祥、修杰楷等藝人站台造勢。

時任錡沛執行長的吳男，與時任經理的許姓妻子掌管進貨、庫存與收款，2人去年（2024年）以經營困難、持續負債為由，建議錡沛不續租微風南山櫃位並停止品牌代理，卻持續以錡沛之名向原廠進貨並付清貨款，錡沛負責人洪男納悶賣不好為何仍進貨，清點庫存驚覺逾1000萬元銀飾不翼而飛。

洪男進而查出，吳姓夫妻私下自立門戶，錡沛退出微風南山的櫃位，就是被吳姓夫妻成立的新公司接手，賣的也是Cody Sanderson銀飾，洪男懷疑吳姓夫妻涉侵吞商品並盜賣，不滿對方2人反而以品牌名義要求錡沛交出庫存，行徑有如詐騙集團，今年（2025年）向北院提告，先向對方求償600萬元。

錡沛並主張吳姓夫妻有脫產之嫌，向北院聲請假扣押確保債權獲准，今年8月26日首度到專櫃強制執行，在現場扣得等值商品與貨款。

雙方訴訟期間，錡沛察覺吳姓夫妻企圖找第3人掛名新公司負責人、有脫產跡象，緊急提高300萬元求償金額，再度聲請北院裁定假扣押獲准，今與北院民事執行處人員會同警員到專櫃執行，查封等值商品與貨款。錡沛委任律師表示，尚未對吳姓夫妻提起業務侵占、背信等刑事告訴。