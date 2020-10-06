花蓮斥資7500萬...打造4座共融式遊戲場　邀大小朋友參與設計

▲▼花蓮縣府將於知卡宣森林公園舉辦2場參與式設計工作坊，邀請大小朋友一起認識共融遊戲，實際參與遊戲場的創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府爭取花東基金挹注經費7,500萬元，預定於知卡宣森林公園增設4座共融式遊戲場，為了讓遊戲場更加貼近兒童的需求，縣府農業處訂於本10日及11日，於知卡宣森林公園舉辦2場參與式設計工作坊，邀請大小朋友一起認識共融遊戲，實際參與遊戲場的創作！

縣府農業處表示，兒童是國家的根本，花蓮縣長徐榛蔚致力為兒童打造安全且快樂的成長環境為目標，成功爭取花東基金挹注經費7,500萬元，預計於花蓮最大的森林綠地─知卡宣森林公園，增設4座不同主題特色的共融式遊戲場，並進行無障礙設施改善及景觀營造等工作。

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農業處說，孩子們透過遊戲與人互動，大量且快速的發展心智能力，讓孩子快樂的遊戲，不但可以促進人際關係發展，肢體動作的協調，語言能力的表達，更可以增進親子間情感的互動。「遊戲場」可以說是兒童成長發展的重要環境，而共融，代表的是一種精神，不是遊具的類型。

「共融式遊戲場」（Inclusive Playground），是指能提供所有兒童，包括了一般兒童與具有特殊需求的兒童，都能夠一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間。「共融式遊戲場」強調遊戲場的設計應包容不同人的狀況與需要，不論使用者的能力或身心狀況，都應有平等參與遊戲場的機會。

為提供民眾優質友善的公園環境，並滿足不同年齡層、不同行為能力的兒童遊戲需求，維護孩子們參與使用遊戲場的權益，落實「Play for All」的概念，縣府農業處除將邀請專家學者進行共融式遊戲場的經驗分享，活動主持人並會帶領大小朋友們一起徜徉於遊戲世界中發揮創意，協助大家將想像力轉化為基地手作創意，導入於未來公園共融式遊戲場的設計中，使遊戲場能更貼近不同孩子的遊戲需求。

歡迎對共融遊戲場有興趣的大小朋友們線上報名參加，報名時間到10月7日截止，因工作坊名額有限，報名如未獲選，仍歡迎至現場參觀。詳細活動及報名資訊請至活動報名網址（https://reurl.cc/N6QXmk）或上知卡宣綠森林親水公園臉書粉絲專頁查詢。