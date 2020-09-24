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邀友「1周1小時幫拍片」只願請飲料　他喊冤：非專業的...被戰翻

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▲相機,照相,攝影,拍照,攝影師（圖／取自免費圖庫librestock）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫librestock）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前向朋友提議，1周挪出1小時合作拍片，並以請飲料代替酬勞，聞言對方委婉拒絕，也透露「用買的或許可以擠出時間」，雖然最後他妥協了，但忍不住發文抱怨，不料一席話立刻被眾人打臉，直呼「不要感情勒索！」

網友在爆廢公社提到，「我之前有一個朋友做直銷事業的，不是專業攝影師，我請他合作幫我拍片，只要1周挪出1個小時就好，我有説可以請他喝飲料，他卻叫我跟他買時間？」

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從對話中可見，原po很有信心地說，「我們一定可以合作無間」，也強調對方不需要放棄事業，找閒暇時間完成即可，「我相信你能兩全的。」

▲▼飲料,果汁,汽水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對於他的邀請，朋友委婉回應，「我沒多餘的時間，不過你可以考慮買我的時間，或許我能擠出一點時間。」最後，原po同意了，但也不禁吐槽「是不是加入直銷的人都會這樣？我還是妥協了，只是覺得不太合理。」

po文掀起熱論，許多網友反過來抨擊，「不是專業就可以免費的意思？你是不是想佔人家便宜」、「你是用哪個年代的思維在做事？朋友回答算客氣了」、「關直銷屁事喔，你想開戰場開錯地方了」、「難道你看不出來他在委婉拒絕你嗎」、「如果你只是隨便唬爛吸引留言，我覺得還有救，要是你的價值觀真的是這樣，那就沒救了......」。

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