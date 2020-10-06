手搖店新霸主！眾人激推「這家」在水準之上：隨便點都好喝

▲台灣人喜愛喝手搖飲。（圖／記者謝承恩攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來的飲料店真的可以說是百家爭鳴，各種創新口味不停推出，不只要吸睛還要可以抓住客人的喜好，有網友因此提出，這麼多間飲料店，「哪一間是飲料在水準之上的店，隨便點也不會被雷到？」留言區吸引超多手搖迷留言，其中「這間店」大家都推爆。

原PO在PTT板上發文，舉例許多間手搖店，50嵐、迷客夏、麻古、大苑子、烏弄、珍煮丹、清玉、天仁茗茶等等，而他自己最喜歡的則是50嵐，「50嵐應該算都有在水準上，黃金烏龍拿鐵、四季春珍波椰、波霸奶茶都很好喝」，也好奇想知道，大家都喜歡哪一間，「還有什麼店也是很多好喝飲料的？隨便點也不會被雷到生氣」。

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▲許多網友激推「烏弄原生茶飲」。（示意圖／記者許力方攝）

對此，許多網友紛紛分享自己心中的口袋名單，「大苑子的價值真的都是水準之上呢」、「一手私藏世界紅茶」、「春水堂算水準之上」、「茶湯會」、「50嵐四季春很讚啊」、「我只喝麻古果粒茶部分」、「沐沐茶旅，茶都在水準之上」、「同推五十嵐」、「麻古無雷，台南人經驗推」、「只推波哥勝利店」、「以全品項來說的話，天仁跟50嵐心目中並列第一」。

其中許多人都狂推來自高雄的「烏弄原生茶飲」，目前全台北、中、南都有分店，「烏弄好喝～覺得不要對我尖叫也不錯」、「烏弄真的很好喝」、「烏弄點了幾種都不錯喝」、「烏弄就喝茶吧，可以加杏仁凍，他們的招牌，很多不喜歡杏仁味的也可以接受」、「回到高雄喝到烏弄覺得幸福」、「烏弄的冬片仔好喝」、「原茶一定推烏弄」。