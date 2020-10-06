搭計程車「司機上前開門」他讚貼心　「什麼服務加分」吸熱議

▲原PO發問「搭計程車什麼服務最加分？」（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣計程車素質不一，通常乘客都希望不要遇到雷司機就好，但如果不只有舒適安全的體驗，連司機服務都很好，絕對讓人驚艷。就有網友在PTT的WomenTalk板上表示，他前幾天要去拜訪客戶，沒想到下計程車的時候，司機大哥卻來幫他開車門，讓原PO忍不住發起閒聊「大家搭計程車什麼服務最加分？」

這位網友文中表示，平時就蠻常聽到民眾在抱怨計程車司機，他也認為確實有很多點可以改善，像是清潔，或是一直找乘客聊天，「但是前幾天公司要去拜訪客戶，用Line taxi叫車，結果司機下車幫我開車門，覺得應該是大哥的服務魂突然上身嗎！？」

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司機的舉動，讓原PO當下覺得很貼心，而且也不是很超過的服務範圍。最後網友好奇發問，「不知道大家有沒有坐計程車時，有沒有遇到什麼特別的事情？」

▲許多人最在意的點，是希望司機不要一直「尬聊」。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，就有網友分享自己遇過的加分服務，「司機帶貓貓上班，貓貓綁在後座，只好全程摸爆」、「卡拉ok」、「幫忙搬行李就很好了」、「LINE taxi的大哥普遍都很熱情 素質不錯」、「遇過準備行充給乘客用的司機，貼心到嚇到我」、「給熱毛巾，讚讚」、「我坐過後座有超大螢幕可以唱歌的。」

不過，也有人認為只要不雷就已經謝天謝地，「不要繞路就很感恩了」、「最好都不要跟我聊天，不要違規地好好開車，這樣就夠了」、「不臭、不髒亂、司機安靜及油門煞車不點放」、「熟門熟路的駛到目的地吧，要公車路線我其實可以坐公車就好」、「車上不要有菸臭味也不要有難聞的香精味」、「不用額外服務，自己能開到目的地不用靠我幫忙指路導航。」