鮮肉小王4樓大逃亡！「白透緊內褲」夾床單繩索垂降　人妻猛丟衣

記者張靖榕／綜合外電報導

近來歐美網友瘋傳一段31秒的影片，小王和人妻在家偷情被老公發現後，單穿白色緊身內褲抓著超過10公尺長的床單綁繩垂降，途中還被樓下鄰居拿掃帚毆打，過程荒誕滑稽，引發熱議。

該支影片在9GAG、Twitter和YouTube等社群平台上出現，拍攝地點疑在俄羅斯境內。畫面一開頭床單綁繩就已經從4樓垂下，鮮肉小王雙腿緊夾床單正試圖在垂降的時候，抵擋上方非常火非常憤怒的人妻老公的攻擊，同時人妻還在不斷把小王的衣服往上扔，讓他著地後能夠穿起來。

▲鮮肉小王4樓垂降逃跑影片網瘋傳，僅穿白色透夫緊身內褲和一雙黑色長襪。（圖／翻攝自YouTube「linda bein tv」）

小王垂降的速度非常慢，下到三來時還被開窗的鄰居拿短掃帚揮打，這時赤裸又脆弱的他只能虛弱的反擊，甚至一度重心不穩差點從高空落下，不過影片結尾過快，並不能得知小王是否安全落地，或下場如何。

網友紛紛在底下留言，「有人知道結局是什麼嗎」、「如果他有時間做那個精美的繩索，他早就有時間把衣服穿好溜走了」、「好想知道結局」。不過也有網友表示，影片中有諸多疑點，怎麼看都像是事先準備好甚至排練好的。

一名網友貼出距離較遠的照片，圖中一樓外擠滿了人，疑似是劇組工作人員，拍照時間點應為開拍之前，所有演員分別站在2、3、4樓的陽台，床單繩索已經垂下，每個人都衣著整齊。