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網購香港老行家月餅驚見發霉　中市府：協助消費者境外申訴

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記者鄧木卿／台中報導

台中市議員賴佳微5日召開記者會踢爆香港知名品牌老行家推出的月餅禮盒，在賞味期之前就嚴重發霉，甚至把標示藏在內包裝等違反國內食安法令的問題，由於廠商在境外製造，因此國內衛生單位很難稽查源頭，台中市政府表示，將協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴，甚至協調海基會協助。

▲▼台中市議員賴佳微接獲爆料，指網購香港知名月餅竟然發現發霉。（圖／賴佳微提供）

▲▼台中市議員賴佳微接獲爆料，指網購香港知名月餅竟然發現發霉。（圖／賴佳微提供）

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▲▼台中市議員賴佳微接獲爆料，指網購香港知名月餅竟然發現發霉。（圖／賴佳微提供）

賴佳微接獲民眾爆料指出，香港知名禮盒公司老行家的中秋月餅，在賞味期之前就嚴重發霉，甚至還長毛，此外，該產品不但沒有在包裝上標示製造日期、有效期限，還將許多標示藏在內盒之中，這些都違反了國內相關的食安法令。

賴還說，境外進口的食品，一旦出現食安問題，很難從源頭稽查，出事後僅能在物流端上檢查，儼然成為一個食安漏洞，萬一有收到相同禮盒的民眾，在食用後有出現腹瀉、食物中毒的現象，應該要站出來向廠商進行求償，也可以跟她聯繫。

台中市食品藥物安全處表示，該品牌月餅主要透過網路訂購，品牌及製造商位於香港，消費者訂購後透過物流業者送達消費者，目前台中有5個理貨中心，食安處將派員前往，就人員、環境及物流車輛等衛生事項進行稽查，確保食安。

另外將進一步蒐集相關資料後，提供給衛福部食藥署通報香港地區衛生主管機關，如查有在台分公司或經銷業者，將視業者所在地由轄區衛生局處辦。

法制局主任消保官康馨壬指出，涉及金錢退費或賠償部分，將視消費者受損情形，提供境外申訴管道，協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴，如涉及健康權益受損，則會協調海基會進一步協助。

食安處及消保官提醒，跨境交易風險相對高，建議消費者進行網路交易時，應了解業者基本資料（如所在國家），並慎選交易對象，遇有類似糾紛時，應保留交易明細及商品瑕疵事證及受損具體證明，以利向業者請求賠償，保障權益。

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