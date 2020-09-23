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豐原客運故障調不到同型車　近20人高速公路前慘遭丟包

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▲台中議員賴佳微接獲爆料，有輛公車故障調不到原車型，造成近20人慘遭丟包。（圖／賴佳微提供）

▲台中議員賴佳微接獲爆料，有輛公車故障調不到原車型，造成近20人慘遭丟包。（圖非當事公車／賴佳微提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原客運21日一班從台中火車站經豐原到谷關的850路公車，要上高速公路前卻發生故障，業者雖然緊急調來車子，卻是車位僅有一半的低底盤公車，加上行駛高速公路不得站人，造成近一半、20人左右慘遭丟包，有人苦等下一班，有人乾脆坐計程車，乘客個個怒不可遏。

台中市議員賴佳微上午接獲民眾爆料表示，該班公車一小時一班，是民眾從市區通勤至豐原上班上課，也是外縣市旅客前往谷關遊玩的重要交通工具，但是這班公車故障之後，客運業者緊急調派的卻是僅有一半乘客數的低地盤公車，導致有半數乘客直接被丟包在路上，如果有人因此遲到被扣了全勤，誰要負責？若學生因遲到被學校處罰，責任又要算在誰身上？

她說，公車故障難免，大家都能理解，但緊急補救的做法，應該是調來同車型，或是多輛小型公車，絕對不是直接把乘客丟包在路上。

賴佳微補充說，她從年初即多次關注台中市公車運輸改善品質的問題，也多次開了專案報告來檢討，但客運業者的態度跟緊急事件的處理程序，還是讓許多民眾非常不滿意，問題始終層出不窮，希望交通局能夠改善，讓市民能夠對公車的信任感有所提升。

台中市政府公共運輸及捷運工程處表示，目前還在和業者了解中。

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