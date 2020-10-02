中秋夜滿地炮屑垃圾　台南市動員4清潔區隊近百人清理出1.4噸垃圾

▲台南市環保局清潔隊2日出動4個清潔區隊近百名清潔人員費時5個多小時，接近中午才恢復整潔，共計清出1.4公噸炮盒、炮屑等垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋夜民眾在海邊賞月、燃放煙火，美麗的中秋節日浪漫又燦爛，惟多數民眾忽略隨手清垃圾、炮屑，台南市環保局清潔隊2日清晨6時即出勤清理環境，4個清潔區隊近百名清潔人員費時5個多小時，接近中午才恢復整潔，共計清出1.4公噸垃圾，大都為炮盒、炮屑。

市長黃偉哲感謝環保局清潔隊員的辛苦與付出，在多數人開心放假之際，堅守工作崗位，盡心盡力維護市容，展現出敬業的精神與工作態度值得嘉許。

中秋節不少民眾喜歡在海岸沙灘賞月、放鞭炮助興。環保局2日清晨調派中西安平、南區、安南區、東區等4個區清潔隊近百名人力，以及 1台掃街車、5輛垃圾車、3輛回收車，於中午左右完成觀夕平台、漁光島及黃金海岸場地周邊、海岸線及道路等環境清潔。

中西安平區隊掃地班蔡姓清潔隊員說，很能體會民眾在中秋節夜晚放煙火，想要添熱鬧氣氛的心情，但希望民眾在放煙火、放鞭炮之餘，還能夠隨手稍微清理一下垃圾。出勤的清潔隊同仁從清晨6時上工，片刻不敢休息地清理路面及空地炮屑，近中午時太陽很大，氣溫很高，說不辛苦是騙人的，不過看到環境在同仁通力合作下，逐漸恢復整潔，還是很有成就感。

環保局長謝世傑表示，連假還有3天，盼區公所志工、環保志工等能主動加入維護環境的行列。環境整潔需要每個人的參與，民眾出遊造訪各地，請將垃圾帶走或丟入垃圾桶，尤其是將已燃放完煙火的炮盒，請發揮公德心體貼清潔人員辛苦值勤。

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