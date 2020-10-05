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本周口罩開賣有中衛！10/8限時加開5色　10/10再抽超限量國慶口罩

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中衛口罩（圖／蝦皮購物提供）

▲電商平台近期將再限時開賣中衛醫療口罩以及抽超限量的國慶口罩。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

歡慶雙十國慶到來，電商紛紛祭出各項優惠活動，其中蝦皮購物特別加碼數款MIT醫療口罩，即日起一連6天，於特定時段天天限量特賣，最低下殺299元，單盒即享免運優惠，10/8再限時加開5色中衛口罩搶購，10/10再祭出只送不賣的中衛國慶紀念口罩。近期口罩開賣資訊整理如下。

蝦皮購物於即日起至10/10活動期間，天天限時限量釋出多款MIT醫療口罩特賣，包含3色福德口罩、清新宣言、Flexi-Aid菲德、麥迪康，10/8當天更推出福德好罩單盒下殺299元，以及中衛口罩包括天空藍、潮橘、酷黑、軍綠、迷彩共5色；蝦皮超市也於每日17:00不間斷開賣，購買單盒即享超商取貨免運。此外，10/10當天臉書粉絲專頁將舉辦國慶口罩抽獎活動，在活動貼文內留下指定文字，可抽只送不賣、超限量的中衛雙十紀念口罩。

▲▼國慶紀念品、中衛的國慶口罩。（圖／國慶籌備委員會提供）

▲中衛國慶口罩。（圖／國慶籌備委員會提供）

墊腳石購物網預計於10/5晚間18:00開賣中衛成人醫療口罩搭配酒精濕紙巾套組，優惠價429元，每人限購一組。此次口罩分別有軍綠、櫻花粉、天空藍3色，不過下單後隨機出貨，不能挑色。

東森購物網開賣淨新、宏瑋、永猷、昆陽、格安德GRANDE、台灣巧護士等多款MIT成人及兒童醫療口罩，除了單盒出售，亦推出包含防護墊、收納盒、防護眼鏡、草本茶樹噴霧等組合，最低售價465元起。此外，站上另推出獨家口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，超值價限時1折起。

博客來限量開賣多款成人、兒童醫療級口罩，包括永猷、台灣國際生醫、昆陽、BrealaxLab究舒系等，單盒皆50入裝，售價350～550元不等，採限量販售，每人限購2份，其中永猷成人款有薰衣草紫，想買的話要搶要快。

淘寶台灣則於10/5～10/9期間開賣美德、宏瑋、台灣國際生醫、北極熊等醫療級口罩，單盒50入，售價300～439元不等，另有口罩+抗菌清潔噴霧防疫組，最便宜一組499元，新用戶下單可再現折100元。

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