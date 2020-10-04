鐵齒川普確診！過去「病毒消失說」今遭啪啪打臉　超狂語錄一次看

▲一向鐵齒的川普確診新冠肺炎後，目前已被送院治療。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普自疫情爆發以來，一直都採取鬆散的防疫態度，除了不願配戴口罩、無視疾病管制與預防中心（CDC）發佈的防疫措施建議外，還經常在推特以及公共場合口出狂言。如今川普夫婦確診，讓他先前所說的一字一句都打在了自己的臉上。

據《紐約時報》整理報導，川普在新冠肺炎大流行期間表示，有信心病毒會迅速消失，而口罩在抵抗病毒方面的有效性讓人懷疑。在美國首次爆發新冠肺炎時，他堅持這種流行病不會對美國構成威脅，不止在拍照時拒絕配戴口罩，也在各個場合抨擊口罩的作用。他甚至在看見拜登戴口罩時還出言嘲諷對方。

在過去的9個月，川普「驚句」不斷，無預警爆出「與事實不符」的發言經常讓白宮幕僚要出來為他打圓場。

▲即使出席公共場合，川普一向不喜歡佩戴口罩。（圖／路透）

1月20日，美國通報首宗確診病例。川普在回應美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）記者詢問，是否擔心新冠肺炎將引發全球大流行時，他表示，「一點也不，我們已經完全控制住（疫情）。這起案例來自中國，我們已經控制住它，一切都會好起來的。」

2月7日，川普發布推文稱，新冠病毒就像季節性流感一般，只要等到天氣變暖就會自然消散。2月14日，他在沒有證據的情況下預言，疫情將在4月結束，因為變暖的天氣將殺死病毒。

2月26日，川普在白宮的新聞發布會上表示，美國每年有數以萬計的人死於流感，新冠病毒不足為懼，「它有點像普通感冒，打個針就沒事了。」他強調，美國擁有世界上最偉大的專家，因此人民面臨的風險是非常低的。2月27日，川普再次表示，病毒將會消失，「有一天，病毒會像奇跡一樣消失。」

▲即使CDC下達防疫建議，希望人們佩戴口罩，川普仍表示自己不願意配合。（示意圖／記者李毓康攝）

3月7日，川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）被問及是否擔心病毒正在接近白宮和華盛頓時回應道，「不，我一點也不擔心。我們做得很好。」

4月3日，美國確診人數破百萬大關，CDC發佈防疫建議，提醒人們出門時要佩戴口罩並保持社交距離。對此，川普表示，CDC的建議不過是一項額外、非強制性的公共衛生措施，你並不一定要遵守，「至少我不認為我會這麼做」。

5月11日，他在白宮玫瑰園宣佈，「美國政府已戰勝病毒」，當天美國累計死亡人數增至8萬。

▲拜登嚴守防疫建議，在大部分場合都佩戴口罩，卻屢遭川普譏諷。（圖／達志影像／美聯社）

7月19日，一向力挺川普的福斯新聞抨擊他一再表示「病毒會自動離開」的假說，川普親上火線反擊稱，「病毒終將消失，事實將證明我是對的，我不同意那些只要人人戴上面具，一切就會消失的說法」。

8月13日，川普首次一改過去對佩戴口罩不屑的態度，在白宮「敦促所有美國人戴口罩」，並強調這是一件愛國的事情。此時，距離拜登

9月29日的總統辯選舉論中，他也提到，會在需要的時候戴上口罩，但他不會像拜登那樣口罩不離身，「每次看到他，他都戴著口罩。他可能在200英尺外說話，但我只能見到他戴著最大的口罩」。