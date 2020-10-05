「境內第二道防線」若沒確實　醫示警：入冬後很難避免疫情爆發

▲現在搭乘大眾運輸依舊得戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民預測，秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，在安全、有效疫苗出現前，境內第二道防線就是全民戴上口罩，若沒有確實執行，很難避免時序入冬後的疫情爆發，「只要戴上口罩這個簡單的動作就可以健生強國，還有什麼理由不做？」

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謝宗學近日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，冠狀病毒盛行的時間是每年12月到隔年4月，亦即低溫時病毒的活性和傳播性相對比較強；台灣對於境外移入病例管理嚴格，所以國內暫時沒有出現大規模新冠肺炎疫情，但只要有和外界溝通，很難百分百阻絕病毒入侵，也難免有破口，如偷渡客等。

謝宗學指出，追求國內絕對零盛行率基本上不太可能，在安全、有效疫苗出現前，境內第二道防線就是全民戴上口罩，若沒有確實執行，很難避免時序入冬後的疫情爆發。

▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

謝宗學提醒，因此，當天氣開始明顯轉涼時就該特別注意，除了按時接種季節流感疫苗，防止流感死灰復燃；更要戴緊口罩阻絕新冠肺炎捲土重來，「防疫的路還很漫長，但我們一定要撐到疫情結束，疫情是百年難得一遇的災難，對台灣來說卻也是百年難得的轉機，只要戴上口罩這個簡單的動作就可以健生強國，還有什麼理由不做？」

黃立民近日預測，秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，秋冬新冠疫情的確有可能捲土重來，院內感染是「最壞預測」，但如果戴好口罩，並遵守社交距離，就算有一隻病毒不小心進到社區或醫院，還是可以杜絕傳播。

▼謝宗學臉書發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）