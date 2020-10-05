兩岸開戰！民眾第一反應是「這個」…她秒喊：支持統一、祖國萬歲

▲女子表示，自己會大喊「祖國萬歲」！。（圖／翻攝自YouTube／Bit King比特王出任務）

記者施怡妏／綜合報導

近日兩岸情勢緊張，共軍多次派遣軍機入侵我國西南空域，引起民眾高度關注，戰爭相關議題也成了大家討論的話題。Youtube頻道「Bit King比特王出任務」昨PO出影片，街訪民眾對於兩案的開打想法，沒想到竟然有人說，「如果開打的話，我會跟他們說，我支持兩岸統一，祖國萬歲！」男友在一旁全看傻眼。

Youtube頻道「Bit King比特王出任務」昨日發布新影片，「大陸打過來！台灣人會怎麼做？」街訪民眾對於此議題的看法。一名穿著白色上衣，手臂刺青的男子選擇當縮頭烏龜，他表示，「打得贏當然打，打不贏就不要打，要打的話絕對打不贏，我們沒有條件可以贏，也不需要撐阿，對岸只要把我們的經濟封掉，然後就投降了」。

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▲刺青男認為，台灣沒有條件可以贏得勝利。（圖／翻攝自YouTube／Bit King比特王出任務）

▲藍色衣服男子認為，依目前情況，雙方打起來的機率不大。（圖／翻攝自YouTube／Bit King比特王出任務）

另外一名黑色上衣的男子則選擇，「老子跟你拼了」，他認為，「國家都已經打了，不然能怎麼辦」。但是對於會不會打贏，他表示，「沒有勝算，我們拿什麼跟人家打？跟美國買一些F16，都是美國不要的東西，而且買那麼多台要幹嘛？填海嗎？去嚇嚇衣索比亞的人還可以啦」。他還表示，台灣不需要軍購，為何不另外找方法，在雙方之間取得一個平衡就好。

一名戴眼睛的女子對此表示，「還沒打過來前是『老子要台獨』，打過來我就會大喊，『我是共產黨，我支持統一，祖國算歲！』而且台灣光空軍演練就可以出意外了，再說那些阿兵哥不是都在掃地，每個退伍的都說在拔草而已。」男同伴則認為，如果開打的話會選擇「跟他拼了」，真的打起來躲也躲不掉。

一名穿藍色上衣的男子認為，雙方開打的機率不大，每年都是說說，做做樣子而已，「目前現況不可能，如果開打的話，台灣可能擋不住，但要看對岸付多少成本，如果無法負荷就不會打，所以我們才會跟美國買軍購。

▲如果兩岸打起來，民眾多半會選擇「拼了 。（圖／翻攝自YouTube／Bit King比特王出任務）

街頭民眾調查，統計結果第一名為「老子跟你拼了，虎怕虎」，總共獲得20票；第二名為「拿掃把拖鞋窩在家保護家人」，總共獲得12票；第三名為「買機票快閃讓別人的兒子去死」，總共獲得3票；最後一名為「躲防空洞當縮頭烏龜」，只獲得1票。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。