「九二一後3、4天內完全無法應變」　吳斯懷：若戰爭開打民眾只能自求多福

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

近日共機頻頻擾台，兩岸情勢升溫，國民黨立委吳斯懷4日在臉書發文表示，台灣多年沒有經歷戰火威脅，民眾很難感受戰場景況，而「九二一地震」災區慘狀大致可以模擬部分戰場景況，「如果台海戰爭全面開打，損害必然遍及全國，國軍投入應戰，各地方政府自顧不暇，民眾只能自求多福，政府準備好了嗎？」

吳斯懷指出，美中關係持續緊繃，南海、台海周邊互秀肌肉，川普染疫「十月驚奇」出台，各種陰謀論不斷傳出，跌破一堆專家學者眼鏡；加上近日共機擾台頻次增加，兩岸情勢升溫，擦槍走火機率大增。外交部長吳釗燮公開兩點聲明：「目前沒有與美國建交打算、兩岸戰爭台灣自己面對，不寄望美國干預」，似乎釋放高層「避戰」的訊息，但台獨團體、綠營名嘴、網民依然持續向大陸叫囂對戰，擺出企圖一戰解恩仇的樣子。

吳斯懷表示，台灣多年沒有經歷戰火威脅，民眾很難感受戰場景況，二十多年前的「九二一地震」災區慘狀大致可以模擬部分戰場景況。地震發生三、四天內，災區如同遭受敵人第一波攻擊，完全無法應變。包括一、交通癱瘓：中部災區鐵、公路系統中斷，橋樑崩蹋，許多災區形同孤島；二、通訊中斷：市話、手機、網路全面中斷，災情無法傳遞。

三、水電停供：影響災民生存及夜間救災，持續時間過長，被難屍體及腐爛食物將可能引發疫病；四、物資缺乏：前三項情況影響，飲水、食物、醫療資源缺乏，災情不明、交通中斷，救援物資無法及時送達災民手中；五、搶救困難：軍隊第一天迅速投入，因為上述情況，災情不明，兵力派遣、機具調度非常困難，延宕搶救生命時機。

吳斯懷表示，地震三、四天後在國軍全力投入兵力，災區才逐漸恢復指揮掌握。首先，派遣直升機空中偵察災情，運用特戰部隊徒步進入山區鄉村掌握災情；架設軍用通訊系統，開設中繼台，恢復通訊；搶通部分重要道路橋樑，以利搶救生命及人員物資輸送；統一調配物資，及時滿足災民需求；迅速處理遺體，避免產生疫病。

吳斯懷說，請大家冷靜思考，這只是中部災區的場景，中央政府、國軍及南北其他縣市沒有災情（災情較輕微），可以全力支援，仍需要幾天時間才能恢復掌握，應變搶救。「如果台海戰爭全面開打，損害必然遍及全國，國軍投入應戰，各地方政府自顧不暇，民眾只能自求多福。戰場景況如此，請問，政府準備好了嗎？人民準備好了嗎？」他呼籲，在「不挑釁、不避戰、不畏戰、不卑躬屈膝」的原則下，避戰及慎戰應該是蔡政府的選項之一吧。

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