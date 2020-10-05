馮世寬曝徵兵制缺點　很多人不願當兵「徵來以後沒心」

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

兩岸關係近期陷入緊張，台灣兵役現況也受到關注。退輔會主委馮世寬5日在立法院受訪表示，不能募兵不好就改徵兵，且募兵能夠吸收很多社會上更好的青年來到軍中，反而若採取徵兵制，「你把他徵來以後，他也沒心，還不如在募兵上面能夠有更好成就。」

馮世寬表示，國軍有很多武器系統，都需要長時間的人員、維護，或者是來做操作，若募兵能夠有長時間、固定在這些方面，對於國軍來講，戰力是能夠維持的。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源保衛台灣，其中「非常支持」部分為46.7%，「有點支持」則占19.9%，另有22.3%民眾表示不願意恢復徵兵，含「不太支持」的13.2%，以及「完全不支持」的9.1%。

民調進一步分析，有52.0%民眾認為，在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，「非常支持」占27.1%、「有點支持」則為24.9%，另有37.0%民眾表示反對，含「不太支持」的19.5%，以及「完全不支持」的17.5%。

▼ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（圖／ETtoday）