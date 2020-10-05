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愛因斯坦小時候數學爛？高中成績單曝光　網：根本全方位天才！

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▲▼愛因斯坦1921年以發現「光電效應」原理，榮獲諾貝爾物理學獎。（圖／CFP）

▲愛因斯坦1921年以發現「光電效應」原理，榮獲諾貝爾物理學獎。（圖／CFP）

實習記者湯子暘／綜合報導

愛因斯坦（Albert Einstein）有「現代物理學之父」之稱，卻時常有求學時期成績不佳的流言。諾貝爾獎官方3日在Facebook貼出愛因斯坦17歲的成績單，其中數學代數、幾何、物理等都拿到滿分6分，其他文科如德語、文學也有接近滿分的5分，顯示他的成績其實相當優秀。

▲▼諾貝爾基金會官方3日公開，愛因斯坦求學時期的成績單。（圖／翻攝自Facebook／Nobel Prize）

▲諾貝爾基金會官方3日公開，愛因斯坦求學時期的成績單。（圖／翻攝自Facebook／Nobel Prize）

愛因斯坦當時就讀於瑞士阿勞頓高中（Cantonal High School），依照當時的1至6的評分標準，共有歷史、代數、幾何、畫法幾何、物理5科或的滿分，德語、義語、化學、自然歷史等科也有5分，最低分則是法語僅有3分，但仍然可見其他科目都處在水準之上，且數理科目表現異常優異。

根據愛因斯坦的妹妹在回憶錄中描述，愛因斯坦12歲就表現出在數學上的過人天賦，自己購買教材自學，獨坐家中解決複雜的算數問題。愛因斯坦的中學在慕尼黑的盧伊特波爾特高級中學就讀，一直是班上前幾名的優秀學生，在他50大壽時，當時大肆流傳著他中學時成績爛的謠言，盧伊特波爾特中學時任校長還為此出面闢謠。

有網友這次看完成績單後表示，「愛因斯坦數學差，是指跟頂尖數學家相比」、「外星人念個地球歷史地理笑一下地球不行嗎」、「不造個故事說他一開始笨，就沒人要唸書了阿！」

Contrary to a widespread myth, Albert Einstein was good at mathematics in high school. This certificate of maturity was...

Nobel Prize 發佈於 2020年10月2日 星期五

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：
10/5（周一）　17：30　生醫獎
10/6（周二）　17：45　物理獎
10/7（周三）　17：45　化學獎
10/8（周四）　19：00　文學獎
10/9（周五）　17：00　和平獎
10/10（周六）　17：45　經濟學獎

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