諾貝爾生醫獎今登場！　學者曝：新冠肺炎相關研究獲獎機率低

▲諾貝爾獎頒獎典禮2020年改為線上舉行。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

2020年諾貝爾生理學或醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）將於瑞典時間7日上午11時30分（台灣時間下午5時30分）揭曉，受到新冠肺炎疫情影響，本屆是二戰後首次取消實體典禮，改為線上直播方式。儘管諾貝爾獎得主難以預測，但學者認為新冠肺炎相關研究成果因研發時間短暫，不會成為這次獲獎的熱門選項。

諾貝爾生醫獎將在5日打頭陣，成為諾貝爾獎系列首個頒發的獎項，由於新冠肺炎疫情的影響，許多人認為，這個獎項可能會聚焦在新冠治療或是疫苗研發上。英國倫敦帝國理工學院名譽教授湯普森（Gilbert Thompson）卻向CNN表示，諾貝爾獎除了和平獎之外，往往會頒給那些「經過時間考驗」的成就。

湯普森表示，儘管新冠肺炎疫苗的研發引起很多關注，但論其在諾貝爾醫學獎的份量，只能說是「未來的贏家」。湯普森認為，這次生醫獎的熱門人選是美國埃默里大學（Emory University）教授庫珀（Max D. Cooper）與澳洲霍爾醫學研究院生物學家米勒（Jacques Miller）。

▲美國埃默里大學教授庫珀（左）與澳洲霍爾醫學研究院生物學家米勒（右）。（圖／翻攝自Lasker Awards）



現年87歲的庫珀與現年89歲的米勒貢獻在於，發現兩大類淋巴球「B細胞、T細胞」，替後續的適應性免疫系統（adaptive immune system）研究立下重要基礎；他們倆個也因此在2019年9月獲得有「美國諾貝爾獎」之稱的「拉斯克獎」（Lasker Awards）。

另一位大熱門則是甫獲得科睿唯安（Clarivate Analytics）2020年「引文桂冠獎」的美國哈佛大學生物化學系希金斯研究（Higgins Research Professor）教授施特羅明格（Jack L. Strominger）。高齡95歲的他在近70年的研究生涯裡發表了約1000篇論文，其在分子免疫學中的成就，也替藥物與疫苗研發立下基礎。

▲美國哈佛大學生物化學系希金斯研究教授施特羅明格。（圖／翻攝自Harvard Department of Stem Cell and Regenerative Biology）



科睿唯安2020年「引文桂冠獎」的醫學領域獲獎者還有美國加州理工學院生物暨生物工程教授比約克曼（Pamela J. Bjorkman）、日本癌症研究基金會癌症精準醫療中心主任中村祐輔（Yusuke Nakamura），以及美國德州休士頓貝勒醫學院院長佐格比（Huda Y. Zoghbi）獲獎。

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：

10/5（周一） 17：30 生醫獎

10/6（周二） 17：45 物理獎

10/7（周三） 17：45 化學獎

10/8（周四） 19：00 文學獎

10/9（周五） 17：00 和平獎

10/10（周六） 17：45 經濟學獎

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