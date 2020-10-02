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2020諾貝爾3大重點一次看！獎金提高、頒獎改線上、24位得主預測

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▲▼諾貝爾獎。（圖／路透）

▲諾貝爾獎即將於5日起陸續登場。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

2020諾貝爾獎即將於5日正式登場，諾貝爾獎基金會5日至12日期間將陸續於官網公布本年度諾貝爾各獎項的獲獎名單，其中依序為醫學獎、物理獎、化學獎、文學獎、和平獎以及經濟獎。另一方面，往年的諾貝爾頒獎典禮都會在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，並由瑞典國王親自頒發獎章與證書給得獎者，然而今（2020）年受到疫情影響，將取消頒獎典禮，改由線上直播，而這也是該獎項自二戰後首次取消典禮。

▲▼諾貝爾獎。（圖／路透）

▲2020年度諾貝爾獎將改由線上頒獎。（圖／路透）

線上頒獎典禮

受到新冠肺炎疫情影響，諾貝爾獎基金會9月宣布，將取消每年12月固定於瑞典首都斯德哥爾摩舉辦的頒獎典禮，而這也是該獎項自1944年來，首度取消頒獎典禮。根據慣例，每屆獲獎名單公布後，諾貝爾獎得主們會在12月共同受邀前往斯德哥爾摩參加頒獎典禮，由瑞典國王親自頒發獎章與得獎證書給所有得主。

諾貝爾獎基金會透過聲明表示，「由於疫情蔓延全球，2020年也將成為諾貝爾獎史上特別的一年，我們希望將獎章與得獎證書寄到得主的國家，並安全地交到他們手上。」據悉，此次將會由各獎項得主所在國的大使館或大學協助，並線上同步轉播「頒獎儀式」。諾貝爾獎上一次取消頒獎典禮是在1944年，當時正值二戰期間。

▲諾貝爾獎。（圖／CFP）

▲諾貝爾獎。（圖／CFP）

得獎名單公布時程

2020諾貝爾獎將依序於5日至12日公布得獎名單，醫學獎將在台灣時間5日下午5時30分公布得獎名單；物理獎於台灣時間6日下午5時45分；化學獎於台灣時間7日下午5時45分；文學獎於台灣時間8日下午7時；和平獎於台灣時間9日下午5時；經濟獎於台灣時間12日下午5時45分公布。

提高獎金，上看3000萬

另一方面，諾貝爾獎基金會透露，由於近年來諾貝爾基金會在資金穩固方面上有所建樹，因此自今（2020）年起，獎金將會提高100萬瑞典克朗（約新台幣324萬元），總額高達1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元）。事實上，該基金會曾在2011年啟動專案，將獎金縮減到800萬瑞典克朗（約新台幣2585萬元），以改善基金會財務不良的情形，不過自2012年開始，基金會的投資資本就提升到46億克朗，由於市場表現與資產管理良好，2012年的回報率就已經接近9％。

本屆得主有力人選

科睿唯安（Clarivate Analytics）23日公布了2020年引文桂冠獎得主，共有24人入選。科睿唯安自2002年起，每年都會根據Web of Science的資料進行定量分析，透過量化資料分析來預測年度諾貝爾得主。該公司分別從醫學、物理、化學以及經濟等四大獎項中選出符合諾貝爾等級的研究人員，並授予引文桂冠獎（Citation Laureates）。

由於該獎項的遴選是透過客觀、高質量的引文數據與權威性指標，因此被視為是極具參考價值的諾貝爾預測名單，至今為止更成功預測了54位諾貝爾獎得主。

醫學獎領域中，由美國加州理工學院生物暨生物工程教授Pamela J. Bjorkman、美國哈佛大學生物化學系希金斯研究教授Jack L. Strominger、日本癌症研究基金會癌症精準醫療中心主任中村祐輔以及美國德州休士頓貝勒醫學院院長Huda Y. Zoghbi獲獎。

物理獎領域中則由美國海軍研究實驗室計算材料科學中心物理學研究員Thomas Caroll、美國海軍研究實驗室磁性材料與非線性動力學研究物理學家Louis M. Pecora、美國史丹佛大學化學系化學教授戴宏杰、美國加州大學柏克萊分校物理學教授Alex Zettl、英國杜倫大學計算宇宙學研究所主任兼基礎物理學奧格登中心教授Carlos S. Frenk、加拿大維多利亞大學科學教授Julio F. Navarro以及天文學家Simon D.M. White獲獎。

化學獎領域由美國麻省理工學院化學教授Moungi G. Bawendi、美國賓夕法尼亞大學化學和材料科學與工程教授Christopher B. Murray、韓國首爾大學SNU特聘教授玄澤煥、麻省理工學院化學教授Stephen L. Buchwald、美國加州大學柏克萊分校有機化學講座教授John F. Hartwig以及日本東京大學分子科學研究所高級分子科學部特聘教授藤田誠獲得。

經濟獎領域則由美國北卡羅來納州立大學特聘教授David A. Dickey、美國愛荷華州立大學特聘名譽教授Wayne A. Fuller、美國波士頓大學經濟學教授Pierre Perron、美國哈佛大學經濟系教授Claudia Goldin、美國耶魯大學經濟學教授Steven T. Berry、美國耶魯大學傑克遜全球事務研究所主任James A. Levinsohn以及美國哈佛大學經濟系教授Ariel Pakes獲獎。

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