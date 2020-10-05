快訊／國1深夜追撞「貨櫃車夾小車」！全線封閉8人站路中

▲台南國道貨櫃車、小客車4日深夜發生追撞事故。（圖／翻攝台南爆料公社）

記者柯沛辰／台南報導

國道1號南下307.6公里處4日晚間11點14分發生貨櫃車、廂型車追撞事故，導致南下路段暫時全線封閉，現場車流回堵3公里。

台南市消防局接獲民眾報案，指麻豆、安定南下路段發生車禍，立即派安定、南科、西港消防分隊4車前往馳援。警消到場發現，廂型車車頭全毀，現場7人受傷，5人先分送市立安南醫院、佳里奇美醫院，但駕駛和副駕駛受困車內，尚在脫困中。

▲事故車輛堵住去路，道路全線封閉。（圖／翻攝台南爆料公社／楊姓網友）

稍早現場照片在網上曝光，可見貨櫃車橫躺在路面，車道擠得水洩不通。不過，詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

許多網友看完紛紛留言「聯結車折甘蔗」、「看起來很嚴重，希望平安」、「連假都要結束了，沒想到出事」，還有人無奈地說，「也在車陣裡面」、「想不到我參與在現場...我快到家了才塞車..」。

高公局表示，國1南向307.6K發生貨櫃車、小客車追撞，暫時管制封閉主線車道、麻豆出口及入口匝道，主線回堵約3公里，請用路人提前改道行駛。

▲現場車流嚴重回堵。（圖／翻攝台南爆料公社／吳姓網友）

▼國道監視器可見車流壅塞。（圖／高公局，下同）