太管處合歡山冒雨淨山！參與遊客抱怨「撿不滿垃圾」換贈品

▲太管處與林務局舉辦淨山活動，由工作人員在現場邀請遊客一起參與。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處與林務局東勢林區管理處於8月22日共同舉辦 「109年夏季合歡山區淨山活動」，在合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、石門山等步道口，分別由工作人員在現場邀請遊客一起參與淨山活動，約有300多位遊客參加，清理出20大包約30多公斤的垃圾。

活動當日合歡山區雖然天候不佳，室外溫度只有13度，並且間斷性的下著大雨，但現場的志工及工作人員依舊帶著滿滿的熱情在各登山口招呼山友及遊客參加淨山活動。

▲參與民眾沿著登山小徑中彎腰撿拾垃圾。

活動當天許多遊客是全家出遊，由家長趁著暑假帶小朋友認識台灣美麗的高山，也有青年學子趁暑假上山踏青，活動中也發現外國友人一起參與淨山活動的身影，大家都表示這是一個很有意義的活動，在合歡主峰、合歡尖山、合歡北峰及石門山的步道上可以見到民眾沿著山徑登山，在登山的路程中彎腰撿拾箭竹叢中的垃圾，大部分都是一些保特瓶空瓶、鐵鋁罐、糖果包裝紙、衛生紙等物品。

參與淨山的遊客或山友下山回到登山口，將撿拾的垃圾交給登山口服務站的工作人員，每一包垃圾都可以獲贈一份紀念品，現場總計送出200多份紀念品，而參與淨山的民眾約有300多人，清出的垃圾總共20大包約30公斤。

▲有民衆反應，要撿滿一袋實在是太困難了。

但是也有不少參與的遊客表示撿不到垃圾，要撿滿一袋實在是太困難了。太魯閣國家公園管理處現場值勤的志工表示，樂見此一情況，這樣表示前來登山的民眾素質非常高不會任意亂丟垃圾並且多年來宣導垃圾帶下山的保育政策產生了效果。

合歡山是台灣最容易親近的高山，太魯閣國家公園管理處特別呼籲民眾上山賞景時請發揮公德心，不要隨意丟棄任何物品，並請務必將垃圾帶下山，以維護合歡山美麗且脆弱的生態與景。

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