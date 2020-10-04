收假日雙鐵運能飆「112萬人次」！台鐵估全日疏運84萬人

記者許展溢／台北報導

中秋連假今（4日）最後一天，下午雙鐵疏運旅客達高峰，台鐵更加開1班台東往台北自由座列車；高鐵則加開2班北上列車，估計今搭車旅客，高鐵28萬人次，加上台鐵全日84萬人次搭乘，共112萬人次。

▲中秋連假最後一天台鐵、高鐵收假人潮。（圖／記者張榮恩攝）

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今下午台北車站湧入許多收假人潮，台鐵局指出，截至目前大致狀況都良好，這次連假9月30日到10月2日間，全線分別載運75萬2064人次、70萬7761人次、64萬4210人次旅客，其中在9月30日創下歷年來連假間最高的疏運量，為加強疏運能量，今加開台東往台北的自由座普悠瑪列車。

▲▼估計今搭車旅客，高鐵28萬人次，加上台鐵全日84萬人次搭乘，共112萬人次。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵局表示，連假期間列車準點率達91.5％，防疫作為沒鬆懈，旅客搭車都需量體溫、戴口罩。高鐵表示，連假疏運期間至今日準點率達100％，9月30日運量與預估相差不多，10月1日、2日則略低於預估運量，今中午過後達疏運尖峰，搭車旅客約達28萬人次，車上、車站間都有站務人員駐點協助。

高鐵也強調，為配合防疫，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。