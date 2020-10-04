收假日午後湧車潮！國5北向宜蘭頭城亮紅燈⋯時速31公里

記者陳涵茵／綜合報導

中秋連假收假日，交通部高公局於今（4日）上午10時直播說明路況，目前全國道路況皆大致正常，車速維持在每小時60公里左右，午後車流將出現，上午10點左右，國5宜蘭到頭城北返路段沿路匝道車輛大排長龍，車速約每小時31公里。

▲中秋連假收假日預期午後出現北返車潮。（圖／高公局）



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▲宜蘭－頭城北返路段沿路匝道雍塞。（圖／翻攝高公局即時路況）



高公局表示截至上午9點，1968即時路況國道北向漸從綠色轉為黃色、橘色，顯示車潮已出現，北部路況部分，因上午機場系統發生嚴重事故造成回堵，建議民眾行車時注意路況、保持安全距離。

根據高速公路1968即時系統顯示，上午10時左右，國5北向路段宜蘭－頭城亮紅，即時車速31公里／小時， 其他北向路段則維持在60公里／小時左右，高公局預期下午將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

▲宜蘭－頭城北返路段車速大約31公里。（圖／翻攝高公局即時路況）



南部路段，預估台1線水底寮至楓港北向15－21時將出現車多情形，於壅塞時段規劃替代路線（縣道185線），並協調屏東縣政府警察局取締違規停車及規劃警力疏導路口交通，於重要路口維持警力控燈。

收假旅次部分，往返南北部及東部的重要省道路段，如台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、台9線蘇花改及台9線南迴改等，從今天早上9點起收假車潮將逐漸增加。

針對晚間路況，高公局提及昨日車速相對穩定，車流量在夜間1時至2時疏減，今日高乘載將於晚間21時結束，預估21時後車流將逐漸疏減。

▲北部地區北向路段。（圖／高公局）



▲中部地區北向路段。（圖／高公局）



此外，適逢連續假期最後一天且天氣晴朗，各地觀光風景地區仍會有車多時段情形，如北部地區台2線福隆至瑞濱（東向：10-19時，西向：9-17時）、萬里至大武崙（東向：14-20時，西向：9-17時）、關渡至淡水（東向：14-20時，西向：9-17時）、台3線及台7線大溪至慈湖(南向：9-15時，北向：9-19時)，公路總局已協請警察機關於重要路口疏導交通並發布路況資訊，建議今日要前往上述風景區的民眾，盡量避開交通尖峰時間前往。

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