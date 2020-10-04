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收假日雪隧通過量較去年中秋增11％　國3車多、國5將塞到6點

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▲▼中秋連假第四日，松山高車流狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲中秋連假第四日車流狀況。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳涵茵／綜合報導

今（4日）是中秋節連續假期最後一天，午後北返車流出現，全國道路況皆大致順暢，車速維持在每小時60公里左右，僅部分路段為每小時50公里以下，此外，頭城至坪林北向路段亮紅燈，即時車速約每小時35公里。

▲▼中秋連假第四日，高公局說明下午路況。（圖／記者黃國霖攝）

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▲中秋連假收假日午後出現北返車潮。（圖／記者黃國霖攝）

▲雪山隧道。（圖／翻攝自高速公路即時系統）

▲國5北向雪隧通過量較去年中秋收假日增加11％。

交通部高公局16時直播說明路況，目前全國道路況皆大致正常，截至15時，國5北向雪隧通過量為13301輛次，通過量較去年中秋收假日增加11％。

▲▼國3北部路段，三鶯到土城段發生車禍。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲國3北部路段下午發生車禍，車輛從三鶯至土城車流回堵。（圖／翻攝高公局即時路況）

收假日高速公路交通大致順暢，僅上午機場系統發生嚴重事故造成回堵，及下午13時國3約43.62公里北上路段的外側2車道，一輛砂石車和一輛紅色自小客車發生擦撞，導致北上三鶯塞到土城段塞車，車陣綿延8公里左右造成回堵，事故已排除。

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲北部地區北向路段。（圖／高公局）

高公局預估北部地區，國5北向宜蘭至坪林路段大約會在晚間19時車流逐漸疏減、國1北向新竹系統至湖口路段則為18時、國3北向關西至大溪路段18時後恢復每小時60至80公里車速。另外，今日高乘載將於晚間21時結束，預估21時後車流將恢復順暢。

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲中部地區北向路段交通狀況。（圖／高公局）

此外，為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，即日起起至10月4日24時止，搭乘國道客運優惠路線，共89條路線，可享平日優惠票價或原票價85折之優惠；搭乘45條台灣好行客運路線，持電子票證可享半價優惠；另外國道客運轉乘在地客運優惠措施於連假期間擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，凡使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運一段票免費措施。

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