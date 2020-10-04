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累、喘、腫別輕忽！醫：心血管患者染新冠　死亡風險大增3~5倍

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心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲累、喘、腫別輕忽！醫：心血管患者染新冠，死亡風險大增3~5倍。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

出現累、喘、腫症狀別輕忽！新冠肺炎疫情延燒至今未歇，許多病患都怕感染自行取消回診。中華民國心臟金會執行長黃瑞仁指出，心血管疾病患者罹患新冠肺炎，致死率為整體死亡率的3~5倍，呼籲民眾若有身體不適，務必及早就醫檢查。

心臟病為國人十大死因第二位，每年奪走近2萬人性命。心臟疾病又與高血壓、高血糖及高血脂息息相關，許多國人身懷「三高」卻未必規律就醫或用藥，導致2020年新冠肺炎疫情期間面臨極高的死亡風險。

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黃瑞仁表示，2月新冠肺炎疫情爆發後，門診就醫人數大約減少15-20%，急診人數更減少30%，雖然疫情趨緩後，看診人數漸漸回升，卻仍比過去減少10%左右。心血管疾病患者若沒有妥善用藥控制，可能會面臨冠狀動脈破裂、急性心肌梗塞或急性心臟衰竭等情況，威脅生命安全，尤其心臟衰竭五年死亡率高達50%，缺乏治療的情況下可能造成嚴重後果。

▲▼2020 世界心臟日記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲2020 世界心臟日記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

新冠肺炎肆虐全球，已有3490萬人確診、103萬人遭奪命。多個研究機構皆指出，心血管疾病患者感染新冠肺炎將更容易轉為重症或死亡。

黃瑞仁提到，根據《美國醫學會雜誌》於3月刊登的研究顯示，新冠肺炎病患前3名合併症分別為高血壓占31%，心血管疾病占14.5%及糖尿病占10% 。《歐洲心臟雜誌》的研究則指出，新冠肺炎中，高達四成患者罹患心血管疾病 ，新冠肺炎重症患者中也有二成為心血管疾病患者 。

黃瑞仁呼籲，心血管疾病患者務必要規律就醫，與醫師持續控制病情，以降低患者面臨傳染性疾病時的重症和死亡風險。

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