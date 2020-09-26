台中師「廠商送的...」各種理由送暖！單親媽長文淚：幫兒翻轉過動人生

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「獻給台中仁愛國小陳明清老師！」一名單親媽媽獨自撫養兩姊弟，由於兒子患有過動症，她三不五時就得跑學校處理，直到碰上陳老師，對方在一次家訪後，不斷找各種名義送暖，也積極幫忙申請獎助學金及免費餐券，不僅如此，在她耐心引導之下，兒子更靠閱讀翻轉人生。

母親日前寫下感性長文，小兒子是特殊生，確診過動症和情緒行為障礙，而她則面臨離婚，需要靠自己撐起一個家，「我三不五時得跑學校，不是去國小部彎腰道歉，就是去國中部找導師，孩子們的狀況、家裡的經濟問題排山倒海而來，最後我選擇拿電子回去焊接，如此一來，兒子下午的職能、語言治療課程，以及去圖書館借書（的習慣）才能持續。」

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那兩年，她為了每個月至少能有2萬塊收入，日以繼夜地焊接電子零件，「帳單、學費、債主敲門、孩子們生病...接踵而至，好長的一段時間，在深夜裡我會把頭裹著棉被痛哭一場。」

▲兒子喜歡上閱讀，還拿了全校借閱第一名。（圖／原po授權引用）

雪上加霜的是，兒子在校的過動情況日漸嚴重，情緒反差亦是如此，雖然他屬於悶悶型，並不會表達出來，但老師還是察覺了，「陳導師一共家訪三次，前兩次我騙她出門去了，直到第三次，她堅持媽媽一定要在家，且要入內跟我聊聊孩子的事。」

母親鼻酸說道，「那回家訪後，兒子有了廠商贊助的新布鞋，書包裡多了老師說家裡吃不完的食物，陳老師總是用各種名義幫助我們母子三人，她說...水果是她吃不下的，餅乾、營養品是不小心買太多的，牙膏是牙醫診所的贈品，寒暑假也幫我們申請免費午晚餐餐券，校內外獎助學金有資格申請的，兒子一定也有一份。」

陳老師經常約他們吃飯，總笑說想要有伴聊聊天，而買單的也始終是她，「簽字離婚那天，她擁抱我跟我說，『往前走，別回頭，會過去的，妳很棒！』就連女兒基測406分（滿級分410分），她都比我還高興，包了2000元紅包給女兒鼓勵，當然女兒只拿紅包袋，因為欠太多太多了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

後來，她考上台鐵廚工回到花蓮工作，至今滿9年了，而這些年，陳老師每個月至少會打來一通電話，關心他們母子三人，「我兒子無數次被轟出教室、診所、醫院，甚至在花蓮小五時，被校長當全班面罵，你這沒父親教的孩子！還好當年有陳老師這位貴人的扶持與幫助，他才用閱讀翻轉了過動人生，相信日後，他會用能力去證明，單親、特殊生一樣能夠走出人生的康莊大道。」

滿滿洋蔥的文章，引來超過5萬人按讚，網友們不禁紅了眼眶，「這老師真的很偉大也非常令人尊敬，希望世界每個人都能這麼有愛的去幫助所有需要幫助的人，讓我們的把愛傳出去」、「辛苦了，真的遇到菩薩老師」、「老師真的會影響小孩，猶記國中時我數學真的很不好，數學老師只會斜眼看我，我一輩子記得那個眼神」、「好感動 ，哭慘了我」、「有貴人，真的是谷底翻身，妳也辛苦了」。