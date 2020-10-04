板橋詭異男牽YouBike繞圈圈丟路中　騎士急煞閃不過「犁田」

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名戴口罩男子深夜牽著Ubike（YouBike），突然將車子停在路中間，剛好一名機車騎士行經路口，急煞車閃避發生轉倒，造成全身擦挫傷，幸好沒有生命危險，轄區警方到場，疏導交通並將Ubike移置路旁，隨後發文到Ubike公司，調閱悠遊卡使用者資料與紀錄，以釐清案情。

▲怪異男子在板橋路口牽著Ubike原地繞圈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日晚間11時許，劉姓男子騎著機車，行經新北市板橋區中山路、民生路口往台北方向時，突然看到前方路中間停放一輛Ubike，急煞車想要閃避，卻轉倒人車噴飛出去，造成全身多處擦挫傷，目擊民眾見狀趕緊報警。

▼怪異男子將車棄置路中，造成騎士追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方到場後，邊詢問劉男傷勢，並將Ubike移置路旁，他表示自行就醫即可，隨後現場交通也恢復順暢，由於現場找不到棄置Ubike的民眾，警方立即調閱相關監視器，要釐清事發經過。

從監視影片看來，1名男子牽著Ubike在路口不斷原地繞圈，嘴巴念念有詞，雙手在空中揮舞，最後將腳踏車停在路中間，再步行從民生路往中和方向離開，警方未釐清事發經過，先取得租借紀錄，但由於男子使用無實名登記的悠遊卡租借，難以得知身份，後續僅能發文ubike公司，調閱悠遊卡使用者資料與紀錄，以釐清案情。

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▼怪異男子將車棄置路中，造成騎士追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）