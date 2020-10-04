今年颱風生成數至今僅13個！恐創56年來首次未侵台紀錄

▲今年至今颱風生成數13個，較往年偏少。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

今年颱風生成數截至目前13個，根據氣象局資料統計，生成總數最少的一年是2010年14個，和1998年17個。另外，今年至今沒有颱風侵台，有可能創1964年紀錄，也就是56年來首次沒有颱風影響台灣。

氣象局預報員陳伊秀說明，以1958年到今年氣候值看，62年來的7月平均颱風生成數3.6個、8月5.57個、9月4.9個、10月3.37個。單看今年7月颱風生成數0個，8月個位數較高有7個，9月4個。雖然以上數字看起來個數少，但其實沒有比較少，只是沒侵襲到台灣，平均值也不會差太多，且10月還沒過，事後都可再觀察。

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陳伊秀表示，今年截至目前颱風生成數13個，不過今年也還沒過。颱風生成不一定會侵台，以1958年到現在侵台個數，1964年個數為零，該年颱風生成數37個，一整年都沒有颱風侵台，可能是大氣環境等不確定因素，都必須再去了解。

至於很多人印象中，中秋節幾乎都有颱風生成或侵台，氣象局資料顯示，62 年來，只有12個颱風在中秋節來，但今年反而天氣超好，陳伊秀說，中秋節附近會有颱風生成或影響台灣地區，但沒有相關性，再以62年來平均氣候值看，9月4.9個、10月3.37個，接下來還是會有颱風生成的機會。