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熱帶低壓最快周一生成！成颱後「2路徑」曝光　國慶天氣恐有變數

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▲▼國慶連假天氣藏變數。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲熱帶擾動90W持續增強。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人－吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

中秋節天氣穩定，各地都湧現出遊潮，不過目前關島西北方海面有一個熱帶擾動，最快周一形成熱帶性低氣壓，下周有機會逐漸向台灣以東海面移動，國慶連假天氣恐受影響。

天氣職人吳聖宇表示，今、明兩天各地仍為晴到多雲，因為天氣良好的關係，白天溫度明顯上升，高溫普遍都有30度以上，但是夜晚清晨因為天空無雲，輻射冷卻現象也變得比較明顯，局部地區夜晚清晨低溫稍低一些，有可能降到21到22度，日夜溫差變化較大。

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吳聖宇指出，周一上班日新一波東北風也將抵達，北部、東半部天氣轉差，有下雨的機會，北海岸、宜蘭、花蓮局部地區還有可能出現較大雨勢，北台灣溫度也將轉涼，高溫一下子從30幾度會降到26到27度，低溫也將降到20到22度間，轉變的感受相當明顯。

不過中南部比較不受影響，仍然維持多雲到晴天氣，白天高溫還是可以來到32到34度，夜晚清晨低溫也仍有24到27度，南北之間預期會有顯著的天氣及溫度差異。

▲▼國慶連假天氣藏變數。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲國慶連假天氣藏變數。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

周二持續受到東北風影響，迎風面北部、東半部可能一直都會是有下雨機會的天氣型態，溫度也偏涼，中南部天氣較佳，日夜溫差較大。

目前在關島西北方海面存在有一個熱帶擾動，未來有增強發展的趨勢，可能有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，依據目前預報資料，下週不排除會逐漸向台灣以東海面移動，對於國慶日前後的天氣好壞將是一個變數。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於關島北方的擾動90W目前組織還過於散亂，仍須2到3天整合，最快周一有機為形成熱帶低壓，未來將持續往北移動，周二抵達關鍵轉折處後，可能轉向西行。

若90W大角度轉西走，可能會在國慶連假前後靠近台灣，屆時天氣將受影響。不過若90W順著太平洋高壓邊緣北上，從日本南方海域通過，對台灣完全沒有影響。

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