　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟不熟的人烤肉很尷尬？　網曝「帶對東西」大家都是朋友

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲烤肉,烤肉串。（圖／記者嚴云岑攝）

▲網友表示，只要帶對東西，也能夠跟陌生人一起歡樂烤肉。（圖／記者嚴云岑攝）

記者林彥臣／綜合報導

中秋節連假期間，有些人參加的烤肉攤可能不只一攤，如果一起烤肉的大多是熟人，肯定氣氛熱絡也充滿歡笑，如果是應邀參加的大多是不熟的朋友，甚至是陌生人的局，就很容易因為沒話題而尷尬。但是有網友分享了自己的經驗談，參加烤肉活動只要帶對東西，大家都是朋友。（本文已獲當事人AJAPPLE授權提供）

原PO表示，在大三那年的中秋節，接到幼保系學妹的電話，邀請他去烤肉，地點就在公園門口左邊過來50公尺，並要他順便帶3包木炭過去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，到了公園之後，他扛著三包超重的木炭，沿著公園右邊走進去，本來以為會很難找的，但走過去發現那邊也只有一群在烤，只是大家看起來臉都很陌生，確認了一下現場，發現沒有學妹不在現場，以為可能臨時離去一下就回來。

▲桃園市中壢區SOGO商圈「萬人中秋烤肉趴」，市民封街烤肉話家常，享受難得佔街烤肉趣味。（圖／記者沈繼昌攝）

▲當處處都是烤肉人群的時候，有時候的確不容易辨識。（圖／記者沈繼昌攝）

原PO對現場烤肉的那群人說，「木炭先放這邊喔」。對方也回答他說，「好喔...先放著吧」。原PO當下雖然發現那群人表情怪怪的，但也沒有多想，就坐下來狂烤、狂吃，啤酒也狂開，地上放了很多煙火也拿起來狂放。

原PO大概從晚上7點烤到9點，學妹來電問他，「到底要來了沒?門口左邊很難找嗎?」他這時才發現自己走錯棚了，他進公園之後是往右走。

原PO說，「生米煮成熟飯，帶來的木炭都被開苞了」，他也懶得理學妹，跟她說臨時有事就掛掉電話，繼續吃到11點半才離開，臨走之前還被問，「要不要開車送你回去」。

原PO最後強調，「這件事就是要告訴你說，你只要有木炭，大家都是朋友」。

▲桃園市中壢區連續第18年在SOGO商圈舉辦「萬人中秋烤肉趴」，封街烤肉已成為在地特色之一。（圖／記者沈繼昌攝）

▲從原PO的故事，網友得出了一個「台灣人真的很暖」的結論。（圖／記者沈繼昌攝）

網友在推文中回應表示，「烤個肉也能當工具人 厲害啊」、「你這篇很適合YT拍片耶」、「帶學妹回去的機會 就這麼.....」、「很像我很閒的劇本，您卑鄙原之助？」、「[超幹]不知到哪系的肥宅混進來瘋狂吃肉」、「笑死XDDD江湖在走 木炭要有」、「靠腰笑死，台灣人真暖」。

►金盞花化妝水500ml超低價1799元

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
金曲完整得獎名單／阿爆3獎大贏家　青峰、魏如萱封歌王歌后
金曲／原以為是視訊！「唐綺陽驚喜現身」：我在現場
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟不熟的人烤肉很尷尬？　網曝「帶對東西」大家都是朋友

2020黃家古厝音樂會緬懷阿輝伯　蔡英文偕黃偉哲中秋賞樂愛鄉土

變天降10°C！第2波冷空氣+水彈「大雨來了」　下周恐有颱風逼台

書不用從頭看到尾！「重點式閱讀」懂1例子就夠　自我聯想更關鍵

網紅送檢加利口罩　防護效果「比實名制好」？指揮中心回應

館長中槍一個月「被這些人惹火」　炸裂飆罵：垃圾

摯愛丈夫變「妻子」！紐約時報熱門專欄出書　42個震撼故事大集合

國道北返車潮湧現！中秋連假最後一天　「9大地雷路段」一次看

客人私訊訂位！小編回覆語助詞加「喔」　他竟惱羞狂怒：是喔XX

中秋返鄉拼做人！23歲女半夜劇烈腹痛…醫見「滿腹血」嚇壞：破了

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

快預約！1鴨5吃5百飽到後腦勺　基隆私廚烤鴨薄脆鴨皮入口即化

跟不熟的人烤肉很尷尬？　網曝「帶對東西」大家都是朋友

2020黃家古厝音樂會緬懷阿輝伯　蔡英文偕黃偉哲中秋賞樂愛鄉土

變天降10°C！第2波冷空氣+水彈「大雨來了」　下周恐有颱風逼台

書不用從頭看到尾！「重點式閱讀」懂1例子就夠　自我聯想更關鍵

網紅送檢加利口罩　防護效果「比實名制好」？指揮中心回應

館長中槍一個月「被這些人惹火」　炸裂飆罵：垃圾

摯愛丈夫變「妻子」！紐約時報熱門專欄出書　42個震撼故事大集合

國道北返車潮湧現！中秋連假最後一天　「9大地雷路段」一次看

客人私訊訂位！小編回覆語助詞加「喔」　他竟惱羞狂怒：是喔XX

中秋返鄉拼做人！23歲女半夜劇烈腹痛…醫見「滿腹血」嚇壞：破了

《即刻救援—捲土重來》沉浸式演出　帶您一窺桃園展演中心劇場

合歡山武嶺「人車塞爆」照片瘋傳！遊客嚇到退房　真相曝光哭了

足感心！桃園越配學習第二專長　護理之家為老人「健甲」

中秋連假特別活動！　新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」

跟不熟的人烤肉很尷尬？　網曝「帶對東西」大家都是朋友

李榮浩糾正謝霆鋒稱呼「不是嫂子」　楊丞琳看到…機智秒回應！

讓大聯盟調降投手丘的神獸　紅雀已故傳奇吉布森寫多項鬼神紀錄

中壢出現本土登革熱個案　與去新北五寮里採筍有關

中職／下勾張喜凱初登板　江辰晏歸隊拚止敗

2020黃家古厝音樂會緬懷阿輝伯　蔡英文偕黃偉哲中秋賞樂愛鄉土

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

生活熱門新聞

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

揪男友「劇烈運動」　23歲女卵巢破裂

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

網紅送檢加利口罩　防護效果更好？

一歲嬰指縫見紅！三週後全家染這病

空白發票中獎無法兌換！1招補救

館長中槍一個月被惹火飆罵：垃圾

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

小編回覆加「喔」　客人竟惱羞

更多熱門

相關新聞

張氏家族500子孫烤肉　員林齊聚過中秋

張氏家族500子孫烤肉　員林齊聚過中秋

中秋月圓人團圓，彰化員林張氏家族號召各地親友回鄉烤肉，不僅連續9年從不間斷，今年更召集500人團聚過中秋，請來專人烤肉、表演，還有摸彩活動，場面盛況空前，絲毫不輸春節圍爐。

新冠肺炎很弱？海外確診台人：崩壞200天

新冠肺炎很弱？海外確診台人：崩壞200天

小港聯結車撞擊車　24歲騎士不治

小港聯結車撞擊車　24歲騎士不治

揪男友「劇烈運動」　23歲女卵巢破裂

揪男友「劇烈運動」　23歲女卵巢破裂

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

關鍵字：

中秋節烤肉木炭PTT八卦

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

才培訓1個小時　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

小鬼突出現在金曲獎螢光幕！全場鼻酸

金曲獎／蔡依林壓軸來了！銀色戰袍激美…新髮型曝光

金曲31完整得獎名單／阿爆狂奪3獎成最大贏家

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

更多

最夯影音

更多
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面