跟不熟的人烤肉很尷尬？　網曝「帶對東西」大家都是朋友

▲網友表示，只要帶對東西，也能夠跟陌生人一起歡樂烤肉。（圖／記者嚴云岑攝）



記者林彥臣／綜合報導

中秋節連假期間，有些人參加的烤肉攤可能不只一攤，如果一起烤肉的大多是熟人，肯定氣氛熱絡也充滿歡笑，如果是應邀參加的大多是不熟的朋友，甚至是陌生人的局，就很容易因為沒話題而尷尬。但是有網友分享了自己的經驗談，參加烤肉活動只要帶對東西，大家都是朋友。（本文已獲當事人AJAPPLE授權提供）

原PO表示，在大三那年的中秋節，接到幼保系學妹的電話，邀請他去烤肉，地點就在公園門口左邊過來50公尺，並要他順便帶3包木炭過去。

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原PO接著說，到了公園之後，他扛著三包超重的木炭，沿著公園右邊走進去，本來以為會很難找的，但走過去發現那邊也只有一群在烤，只是大家看起來臉都很陌生，確認了一下現場，發現沒有學妹不在現場，以為可能臨時離去一下就回來。

▲當處處都是烤肉人群的時候，有時候的確不容易辨識。（圖／記者沈繼昌攝）



原PO對現場烤肉的那群人說，「木炭先放這邊喔」。對方也回答他說，「好喔...先放著吧」。原PO當下雖然發現那群人表情怪怪的，但也沒有多想，就坐下來狂烤、狂吃，啤酒也狂開，地上放了很多煙火也拿起來狂放。

原PO大概從晚上7點烤到9點，學妹來電問他，「到底要來了沒?門口左邊很難找嗎?」他這時才發現自己走錯棚了，他進公園之後是往右走。

原PO說，「生米煮成熟飯，帶來的木炭都被開苞了」，他也懶得理學妹，跟她說臨時有事就掛掉電話，繼續吃到11點半才離開，臨走之前還被問，「要不要開車送你回去」。

原PO最後強調，「這件事就是要告訴你說，你只要有木炭，大家都是朋友」。

▲從原PO的故事，網友得出了一個「台灣人真的很暖」的結論。（圖／記者沈繼昌攝）



網友在推文中回應表示，「烤個肉也能當工具人 厲害啊」、「你這篇很適合YT拍片耶」、「帶學妹回去的機會 就這麼.....」、「很像我很閒的劇本，您卑鄙原之助？」、「[超幹]不知到哪系的肥宅混進來瘋狂吃肉」、「笑死XDDD江湖在走 木炭要有」、「靠腰笑死，台灣人真暖」。

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